曾在家自學3年 她73級分錄取台大醫學系公費生

2017-05-09 12:20

［記者洪美秀／新竹報導］106年年大學申請入學今天放榜，新竹女中語資班學生吳詠恩創下竹女首位語資班學生，以73級分錄取台大醫學系公費生紀錄，國中在家自學的吳詠恩，語言表達流利，她說，從小就想當醫生，成為醫學系公費生，要到偏鄉服務6年，她說，這是她最想做的事，因為醫生的職務是有使命感與挑戰性的。

國小就讀寶山國小、國中在家自學的吳詠恩，媽媽原本是清大原科系教授，為了她和哥哥的教育，離開大學教職全心帶她與哥哥，哥哥後來考上新竹高中與台大，她也順利進新竹女中，她認為，在家自學那3年，讓她懂得念書的方法，而媽媽則扮演學生角色，常請她以老師的角色來解題，也訓練她念書要融會貫通的習慣。

她說，在家自學3年，都沒有補習，國文、英文和數學都是自學，至於理化和社會，都是跟媽媽討論，所以她念書很自動，會先求理解，再發揮解題技巧，不過，因為考試經驗少，她參加國中會考時，並沒有考出好成績，是以4A1B幾乎吊車尾的成績進入竹女，但後來考進竹女語資班，開始她的高中學習生涯。

擁有流利的口條和清楚思路，吳詠恩從小就想當醫生，她認為自己的家庭條件不錯，但社會上卻有許多地方的醫療資源缺乏，她很早就想當醫生服務，也認為到偏鄉服務，是具挑戰性的，今年大學學測成績出來，她才考73級分，原本有些沮喪，後來得知台大醫學系有公費生制度，於是努力準備口試，她認為是自傳和口述表現讓她能順利進台大醫學系公費生。

因是公費生，未來要到偏鄉服務6年，吳詠恩說，這是個挑戰，她不會害怕，更認為這是使命，她希望能在台大醫學系好好學習，挑戰醫學系較冷門的五大科別，更希望盡一己之力，幫助需要的人，改善偏鄉地區的醫療品質和服務。