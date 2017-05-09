基隆龍舟賽今日起報名

基隆市端午節龍舟賽將於３０日登場，今天開始受理報名，市府教育處呼籲市民踴躍參與。（記者俞肇福攝）

2017-05-09 12:13

〔記者俞肇福／基隆報導〕端午龍舟競賽嘉年華暨親子園遊會，今年將於5月30日端午節當天，在八斗子漁港登場，教育處長陳素芬今天呼籲市民踴躍報名共襄盛舉。

教育處長陳素芬指出，龍舟競賽從9日上午9時開放報名，至5月16日中午12時止，今年賽制共分為社會男子組、社會女子組及機關行政組，採單敗淘汰制，戰況刺激可期。今年共計開放40隊參賽名額，名額有限，請有意參賽隊伍及早組隊報名。

陳素芬指出，今年龍舟賽每隊報名都會有2500元的獎勵金，龍舟賽的最高獎金2萬元，訂於5月20日上午8時30分舉辦龍舟點睛儀式，將在八斗子漁港舉行。