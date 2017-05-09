| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
 首頁 > 生活

基隆龍舟賽今日起報名

基隆市端午節龍舟賽將於３０日登場，今天開始受理報名，市府教育處呼籲市民踴躍參與。（記者俞肇福攝）

2017-05-09  12:13

〔記者俞肇福／基隆報導〕端午龍舟競賽嘉年華暨親子園遊會，今年將於5月30日端午節當天，在八斗子漁港登場，教育處長陳素芬今天呼籲市民踴躍報名共襄盛舉。

教育處長陳素芬指出，龍舟競賽從9日上午9時開放報名，至5月16日中午12時止，今年賽制共分為社會男子組、社會女子組及機關行政組，採單敗淘汰制，戰況刺激可期。今年共計開放40隊參賽名額，名額有限，請有意參賽隊伍及早組隊報名

陳素芬指出，今年龍舟賽每隊報名都會有2500元的獎勵金，龍舟賽的最高獎金2萬元，訂於5月20日上午8時30分舉辦龍舟點睛儀式，將在八斗子漁港舉行。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 端午節 龍舟賽
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽菜色✧番茄牛腩
熱炒✧青木瓜燜絞肉
好下飯✧蒜香豆腐蚵
如何挑選保存青椒？
轉寄

標題：基隆龍舟賽今日起報名


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月9日‧星期二‧丁酉年四月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.