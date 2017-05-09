台灣推複合式軌道運輸系統 交部赴歐參訪Tram-Train輕軌
交通部及地方政府赴歐參訪Tram-Train輕軌，要做為台灣推動的參考（圖：交通部提供）
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部為推動複合式軌道運輸系統，上週由次長范植谷與基隆市、新竹市與台南市等地方政府前往歐洲取經，到世界上Tram-Train路線最長的卡爾斯魯厄（Karlsruhe），及法國米魯斯（Mulhouse）參訪。交通部表示，相信透過實地訪查這些成功案例，可做為接下來交通部在台灣推動複合式軌道運輸系統的參考。
卡爾斯魯厄人口約30萬人，境內有500公里的區域輕軌網路，其中約400公里有Tram-Train列車行駛；交通部指出，卡爾斯魯厄原本就擁有傳統鐵路與輕軌系統，但傳統鐵路沿線上的居民要進入市中心，只能搭乘較少班次的傳統火車，進入市區唯一的傳統火車站，傳統火車站未必是多數民眾的目的地，因此仍需再轉乘其他交通工具。
因此，卡爾斯魯厄市政當局規劃在市區內新增輕軌路線、加密車站，使更多人能在郊區搭乘行駛在傳統火車軌道上Tram-Train列車，只要搭乘同一部Tram-Train列車，即可進入市區輕軌路線，選擇在市區內新增的輕軌各個車站下車，無需轉乘直接抵達目的地，大幅提升了民眾使用輕軌做為日常生活交通工具的意願。交通部表示，卡爾斯魯厄建置Tram-Train系統讓郊區鐵路服務的區域與市區更緊密地結合，整體運量從以前每年5千萬人次，引進Tram-Train系統後，目前已提升到1億8千萬人次。
交通部除到卡爾斯魯厄外，還到位於法、德、瑞士等國的交界處人口近30萬的米魯斯參訪，交通部表示，米魯斯的Tram-Train建設計畫於2010年12月12日正式營運，是法國的第三條Tram-Train路線；有傳統鐵路列車與Tram-Train列車在同一段傳統鐵道上營運，同時該Tram-Train列車還在市區以輕軌電車方式營運。
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標題：台灣推複合式軌道運輸系統 交部赴歐參訪Tram-Train輕軌
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