「媽媽謝謝您」 台東市表揚68位模範母親

2017-05-09 12:06

［記者黃明堂／台東報導］台東市公所今天在桂田喜來登酒店舉辦模範母親表揚大會，市長張國洲頒獎表揚68位模範母親，為她們一生辛勞，無悔付出母愛，致上敬意。

今年表揚名單中最年長者為92歲的新生里劉李足妹女士，身體仍十分康健，另大同里李秀玉女士獲選台灣省政府評選106年慈暉母親。

張國洲致詞表示，因為媽媽在很早就逝世，今天出席典禮，在場的每位模範母親們，他都當成自己的媽媽一樣看待，正因有著「子欲養而親不待」的遺憾，所以更要呼籲各位子女們要及時行孝，記得向辛勞的母親說聲：「媽媽，謝謝您，母親節快樂！」

市公所在一個月前即開始拍攝受獎母親的生活日常與家人互動紀錄，耗時拍攝加上專業細緻地後製剪輯，將精華全化為今日活動上專屬40秒精采影片呈現，活動後會將影片及受獎照片燒錄成光碟致送到母親手中，讓母親及家人們留作永恆的紀念。

模範母親表揚名單為：東海里吳正英、中心里張吉美、建業里楊高花金、大同里李秀玉、復興里謝素靖、豐里里陳張明月、豐里社區吳玉霜、富豐里蕭吳月花、興國里林陳綉鶯、富岡里羅玉蘭、豐樂里曾松梅、光明社區吳蔡採、自強里塗玲子、中山里甘麗梅、岩灣里謝陳梅花、永樂里郭月桃、新興里陳秀蘭、卑南里李秀子、卑南社區林李梅、永樂社區吳秀璋、四維里巴布頌部落王阿娘、四維里楊秝家、建和里邱劉雪仔、建和社區謝清菊、康樂里梁玉蘭、豐田社區黃李切、南王里陳麗嬌、民權里楊麗娥、光明里陳吹玉、民生里蔡素芬、馬蘭里游賴玉子、馬蘭社區曾淑卿、建國里曾櫻珠、新生里劉李足妹、豐榮里林陳秀燕、仁愛社區馮慧靜、新園里陳林寶葉、新園社區吳秋子、寶桑里陳鍾進妹、復國里王瑞雪、豐谷里張郭梅、文化里陳榮花、豐原里石素梅、中正里潘林金茶、知本里曾林新妹、知本社區張鄭玉妹、強國社區王春玉、榮農社區羅蔡香妹、卡拉魯然部落吳東花、馬蘭部落陽殊妹、阿西路愛部落郭玉鳳、卡大地布部落陳申妹、巴布麓部落陳桂丹、旮旮哈徠部落郭阿珍、高坡部落陽珠金、巴沙哇力部落高林蘭妹、馬蘭部落郭秀英、石山部落黃秋蘭、阿拉巴奈部落楊金枝、kasavakan部落王秀琴、伊濘部落林寶玉、普悠瑪部落潘素櫻、伊濘部落林香蘭、卡大地布部落陳淑美、馬蘭部落夏韻婷、撒舒而雅部落林秀嫚、巴古崙岸汪美花、台東縣台東市福基兒阿美族文化發展協會朱美花。