梨山「山那邊夢想書房」募書3000本 達標了

梨山「山那邊夢想書房」第一階段募書提前達標。（林閔政提供）

2017-05-09 12:03

〔記者歐素美／台中報導〕梨山成立全台第一家最高海拔書房「山那邊夢想書房」，原訂3個月募集3000本書，不料，上月消息傳出後，短短不到1個月已達成目標，還有企業贊助泰雅原民風的書房制服，讓書房更具特色，發起人林閔政表示，未來將持續運作「高山上的文學課」、「高山上的美學課」等，邀請各界專業人士上山分享閱讀，讓偏鄉也能感受不一樣的作家分享會。

「山那邊夢想書房」發起人林閔政表示，梨山地處偏遠，離書店更是遙遠，文學藝術氛圍的講座更是山上從沒想過的念頭，感謝這麼多人用行動支持書房的成立；和平區代表會副主席羅進玉也笑說，從來沒想到有一天在山上會出現這麼多書。

林閔政表示，募書後續工作繁雜，如果早知道事情這麼雜，可能根本不敢行動，還好有許多退休教師志工主動伸援手，並且上山幫忙將書分類和編碼，連夜讓書上架。

募書過程，除有民眾專程送書上山，還有人專程寫卡片感謝梨山辦理這次有意義的募書活動，甚至台北東光制服的老闆，為了讓高山書房更有味道，還贊助書房工作人員一套有高山文青味的工作制服，讓人感動。

台中市高山觀光協會和中華民國文創觀光協會推動「帶一本書去旅行」的概念，只要民眾加入「梨山賓館」或「山那邊夢想書房」粉絲專頁，就可到梨山賓館櫃檯領取「夢想書房紀念文具小車」，因為「相信文字有助夢想實現，巴士會載著每個人的祝福，往希望的前方啟航」。

林閔政表示，「山那邊夢想書房」第一階段書籍已達標，為避免捐書浪費，後續需要的書籍，請排除百科全書類、童書及雜誌類書籍，後續捐書內容，希望是民國100年後所出版的新書。

「山那邊夢想書房」位於梨山賓館分館2樓，原為音樂演出場地，去年開始音樂演出挪移至他處，空間原本要擴大為商品營運區，梨山賓館董事長顧正隆和總經理洪志隆知道山上有推動閱讀的計畫，立即允諾把空間改為書房。

和平區代表會副主席羅進玉說，從來沒想到有一天在山上會出現這麼多書。（林閔政提供）