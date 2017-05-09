龍洞遊隼雛鳥墜崖亡 今年有機會再繁殖
遊隼。（圖由基隆野鳥學會提供）
〔記者林欣漢／基隆報導〕新北市龍洞1處遊隼巢區去年曝光後，基隆野鳥學會及熱心鳥友每天到場守護，但昨天上午記錄到雛鳥失去平衡墜崖死亡，令人心痛不已，鳥會理事長沈錦豐表示，這是繁殖過程的風險之一，雖然感到遺憾，但這段期間觀察下來，若沒其他意外，這對遊隼還是會持續繁殖。
1對遊隼位於龍洞攀岩場大禮堂裂隙岩壁的1處築巢區，去年因不知情的攀岩者靠近，遭遊隼攻擊而意外曝光，吸引大批鳥友搶拍，甚至發生以空拍機近拍的行為，所幸2隻雛鳥順利長大離巢。
今年這對遊隼持續在原地繁殖，4月中旬陸續孵出4顆蛋，但僅1隻雛鳥順利長大，並已經開始長出尾羽及飛羽，其他不是夭折就是未孵化，昨天上午，母鳥疑似蓄意引導雛鳥走出巢位，到巢外較寬廣平台進食以增加活動空間，以在未來幾天內順利學飛及離巢，但就在餵食過程中，雛鳥失去平衡直接從50公尺高的懸崖墜落。
記錄到墜崖瞬間的「老鷹先生」沈振中與蔡姓鳥友通報動保處、風管處後，到崖下找到左腿骨折、內出血的雛鳥，已經明顯死亡，沈錦豐說，母鳥的訓練過程相當嚴厲，但這也是大自然的機制，若雛鳥不能通過這些考驗，未來即使長大也會因為覓食不順利而遭到淘汰。
沈錦豐表示，現在還是繁殖期，若這對遊隼現在再交配產蛋，雛鳥7月底前就可離巢，鳥會會持續觀察牠們的行為反應，繁殖季結束後，會適度公布結果。
有鑑於去年空拍機騷擾事件，基隆鳥會與東北角風管處、新北市動保處討論後，決定在不驚擾遊隼的前提下，管制巢區周邊區域，繁殖期間禁止攀岩、禁止跨越欄杆及使用空拍機等，讓所有觀察的活動在禁制區外安靜地進行。
鳥會等單位人員每天都到場觀察現場狀況，避免騷擾行為，也詳細記錄遊隼繁殖過程、行為模式等資訊。沈錦豐說，今年沒看到任何脫序行為及拍鳥亂象，是成功的運作模式，未來值得參考借鏡。
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標題：龍洞遊隼雛鳥墜崖亡 今年有機會再繁殖
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