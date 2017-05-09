大學個人申請入學 台東5人上台大

2017-05-09 11:45

［記者黃明堂／台東報導］大學個人申請入學今天放榜，台東高中及台東女中各有4人及1人上台大；如果加上先前繁星，東中目前共有6人上台大，東女則有4人。

台東高中統計，個申上台大的有吳博文心理學系、林祐楨植物病理微生物學系、陳品祥職能治療學系、榮孫子恩大氣科學系。台東女中則有陳以琳上台大社會工作學系。

吳博文在今年學測獲72級分，是台東縣的最高分，以台大心理學系為最第一志願，但在繁星推薦落敗，總算在個申榜上有名。

陳以琳的父親是牧師，她從小跟著教會從事社會關懷，也到監獄關懷受刑人，見過太多需要幫助的人，所以立定志願要讀社工。

吳博文的導師陳嬿羽說，以吳博文的成績，原本是可以上牙醫系的，但他一心一意想讀心理，並且以個人志向為最後選擇。

東中統計今年個申有44人上國立大學，另有高家邦及余依迪錄取師資保送甄試，胡沐恩及胡峻浩錄取醫事人員養成計畫。東女個申有42人上國立大學，其中有陳昱樺、潘孟庭及諶亦均都上政治大學。