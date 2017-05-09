世界蘭花會議在台中 台南續辦台灣國際蘭展

針對2020世界蘭花會議在台中舉辦，南市府表示，建請行政院整合台南及台中合作辦理蘭展，南市舉辦台灣國際蘭展，台中市接續辦理世界蘭花會議，連續展期、共同行銷。（資料照，記者王涵平攝）

2017-05-09 11:37

〔記者王涵平／台南報導〕針對2020世界蘭花會議在台中舉辦，南市府表示，建請行政院整合台南及台中合作辦理蘭展，南市舉辦台灣國際蘭展，台中市接續辦理世界蘭花會議，連續展期、共同行銷，帶動台灣蘭花產業。

市府指出，台南是蘭花之都，除了產業豐富，聚落完整，還有舉辦台灣國際蘭展10餘年經驗，理應是舉辦世界蘭花會議最理想的城市。過去台南縣長蘇煥智和台南市長賴清德也曾兩度陪同蘭協爭取舉辦世界蘭花會議，可惜並未成功。

蘭協去年成功爭取2020年世界蘭花㑹議主辦權，但當時蘭協所列的主辦城市是台北市，並不是台南。事後蘭協告知台北市需編列巨額展覽經費配合，方可舉辦，經台北市政府評估該市無蘭花相關產業，且尚須花費維護整理場館，故無意願辦理。

台南市雖強烈表達爭取主辦意願，但蘭協以台南後壁蘭花園區不具備舉辦世界蘭花會議條件，展館不符世界蘭花會議規定，攤位規模未能達到標準予以否決。蘭協主動將主辦城市移到台中，打算利用2018花卉博覽會場地舉辦世界蘭花會議，蘭協在今年邀請世界蘭花會議委員來台中市勘察場地，也為台中市送交2020年世界蘭花會議主辦申請書。

市府強調，台南市長年舉辦國際蘭展，在國內外已經打出品牌，是最理想的主辦城市，儘管對事情的發展感到遺憾，卻不便在國際上呈現台灣國內意見不一的情形，影響台灣的整體利益，也為了維持台南蘭花產業的優勢，建請行政院整合台南及台中合作辦理蘭展，行政院並增加在台南台灣國際蘭展補助經費，擴大辦理水準。未來，蘭展只在台南舉辦，台中只辦花展，譲資源有效利用，帶給台灣最好效益。