才女作家輕生案 醫師憂「自殺效應」恐再重現

精神專科醫師周明輝指出，已有國內學者研究顯示名人自殺新聞報導，易引發仿效 ，他擔心12年前「倪敏然自殺效應」恐再重現。（記者洪瑞琴攝）

2017-05-09 11:46

〔記者洪瑞琴／台南報導〕年輕女作家林奕含輕生案，引發社會高度關注，精神專科醫師周明輝以知名藝人倪敏然自殺案為例，國內研究文獻已證實名人自殺新聞報導易引發仿效，他最近臨床經驗發現憂鬱患者求診有增加趨勢，且有高中生患者自述看林奕含的書受影響，讓人憂心媒體輿論及網路社群瘋狂議論的同時，正是推波助瀾將高風險憂鬱患症推入險境，「倪敏然自殺效應」恐再一波重現。

周明輝指出，中央研究院生醫所研究員鄭泰安曾研究團隊曾以2005年倪敏然上吊自缢，當時國內各家媒體持續長達17天大篇幅不斷且鉅細靡遺報導為研究主題，以自殺死亡者、自殺企圖（未遂）者、以及憂鬱症病人為對象，探討這期間媒體密集式廣泛報導，是否影響後續發生的自殺行為。

該篇論文「媒體報導倪敏然自殺事件對自殺行為的影響」，登載於中央研究院週報第 1146期，亦在美國權威科學期刊「臨床精神醫學」2007年6月期刊登出，獲得國際醫學界重視。

該研究結果顯示，倪敏然自殺身亡後3週（2005年5月2日起），企圖自殺人數增加55%，男性是女性的2.6倍；而過去1年曾有自殺企圖者，自述媒體報導是導致其再度企圖自殺的重要因素，風險評估高達52倍。

另外，媒體大幅報導自殺新聞，將使憂鬱症患者自殺風險增加41倍。39%憂鬱症患者自述，媒體密集報導倪敏然自殺新聞對自己產生不良影響，其中5.5%因而企圖自殺；重度憂鬱症者風險增加8倍；過去1個月內曾嘗試自殺者之風險增加12倍；對憂鬱症患者而言，這種不良影響持續期長達40天。

周明輝表示，學者研究就呼籲在媒體密集報導名人自殺新聞時，照顧憂鬱症患者的臨床醫師與家屬，要特別關注曾經嘗試自殺的憂鬱症病人，現在林奕含輕生案，不僅他臨床經驗，其他精神專科同業、甚至學校師長也都感受「戰戰兢兢」，與高關懷患者一同奮戰。

林奕含輕生案後續爆出「狼師」性侵疑雲，接連家屬爆料聲明、民代揭露、媒體網路社群撻伐，引發悲痛同情、憤怒與仗義執言的同時，周明輝也愷切呼籲，若從精神科學角度，也要謹慎有無潛藏散佈自殺想法或暗示風險，大家是否應該思考如何不身陷在這波浪潮中，以正向能量扭轉負面情緒氛圍，給社會更多保護關懷。

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