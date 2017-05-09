才女作家輕生案 醫師憂「自殺效應」恐再重現
精神專科醫師周明輝指出，已有國內學者研究顯示名人自殺新聞報導，易引發仿效 ，他擔心12年前「倪敏然自殺效應」恐再重現。（記者洪瑞琴攝）
〔記者洪瑞琴／台南報導〕年輕女作家林奕含輕生案，引發社會高度關注，精神專科醫師周明輝以知名藝人倪敏然自殺案為例，國內研究文獻已證實名人自殺新聞報導易引發仿效，他最近臨床經驗發現憂鬱患者求診有增加趨勢，且有高中生患者自述看林奕含的書受影響，讓人憂心媒體輿論及網路社群瘋狂議論的同時，正是推波助瀾將高風險憂鬱患症推入險境，「倪敏然自殺效應」恐再一波重現。
周明輝指出，中央研究院生醫所研究員鄭泰安曾研究團隊曾以2005年倪敏然上吊自缢，當時國內各家媒體持續長達17天大篇幅不斷且鉅細靡遺報導為研究主題，以自殺死亡者、自殺企圖（未遂）者、以及憂鬱症病人為對象，探討這期間媒體密集式廣泛報導，是否影響後續發生的自殺行為。
該篇論文「媒體報導倪敏然自殺事件對自殺行為的影響」，登載於中央研究院週報第 1146期，亦在美國權威科學期刊「臨床精神醫學」2007年6月期刊登出，獲得國際醫學界重視。
該研究結果顯示，倪敏然自殺身亡後3週（2005年5月2日起），企圖自殺人數增加55%，男性是女性的2.6倍；而過去1年曾有自殺企圖者，自述媒體報導是導致其再度企圖自殺的重要因素，風險評估高達52倍。
另外，媒體大幅報導自殺新聞，將使憂鬱症患者自殺風險增加41倍。39%憂鬱症患者自述，媒體密集報導倪敏然自殺新聞對自己產生不良影響，其中5.5%因而企圖自殺；重度憂鬱症者風險增加8倍；過去1個月內曾嘗試自殺者之風險增加12倍；對憂鬱症患者而言，這種不良影響持續期長達40天。
周明輝表示，學者研究就呼籲在媒體密集報導名人自殺新聞時，照顧憂鬱症患者的臨床醫師與家屬，要特別關注曾經嘗試自殺的憂鬱症病人，現在林奕含輕生案，不僅他臨床經驗，其他精神專科同業、甚至學校師長也都感受「戰戰兢兢」，與高關懷患者一同奮戰。
林奕含輕生案後續爆出「狼師」性侵疑雲，接連家屬爆料聲明、民代揭露、媒體網路社群撻伐，引發悲痛同情、憤怒與仗義執言的同時，周明輝也愷切呼籲，若從精神科學角度，也要謹慎有無潛藏散佈自殺想法或暗示風險，大家是否應該思考如何不身陷在這波浪潮中，以正向能量扭轉負面情緒氛圍，給社會更多保護關懷。
自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 國中妹跟鄧佳華喇舌 原因曝光！
- 大學申請放榜 成大化學系19名額竟招無人
- 商標之爭！寶來文創控剽竊 鼎泰豐︰合法使用
- 基隆中山一、二路人行道1.8公里無處休憩 民眾走到腳軟
- 梨山「山那邊夢想書房」募書3000本 達標了
- 充氣城堡飛天19公尺 兒童重摔1死6傷
- 奇蹟「屍血」治87名血友病患 只剩17人存活
- 利菁不畏紅鞋怨 照樣買鞋送人
- 阿拉斯加外海6.4地震 尚無傷亡通報
- 台絃送愛偏鄉童 音樂的永恆極境捐10%票房收入
- 立院初審》公立教職員退休金 採最後15年均俸
- 日本女團出奇招攬客 掏27元就能熊抱偶像
- 緯創Q1獲利谷底 下半年吃蘋果補身
- 誘逼賣淫女當小三 專勤隊長擁4女逞慾
- 若明天選北市長 TVBS民調：「他」贏過柯P、賴神
- 助台參與WHA 美：還沒放棄
- NBA》槓上爵士球迷 格林：他們話太多了
- 林全：台灣經濟 須與中國維持友善關係
- 邰智源四冠兒選唸台大電機 理由好酷
- 全中運金牌數直直落 議員促設體育局
- 社論》一個年輕生命的凋逝
- 6月單車輕旅行 訪冬山伯朗大道
- 偷3輛超跑卡鉗 市價38萬賣1.2萬
- 台積電盤中一度達207元 市值5.36兆元再創新高
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Groups slam China for WHA exclusion
- 新歡？蕭亞軒分手1個月 揪眼鏡潮男挑家具
- 凌晨傳槍響 潮州1男子中彈
- 為遷回原址 三井倉庫花千萬元隔震
- 想婚了！ 2逃逸外勞到警所自首
- 蕭永達點名3人「天王級狼師」 其中一位竟在場
- 最凶殘檢察官 顏漢文免職、喪失公務員資格
- 〈廢核救家園〉台灣核災無處逃 就讓核電廠逃生
- 議員蕭永達將爆另名狼師
- 前瞻計畫台東只有軌道建設 饒慶鈴痛批：馬英九跟屁蟲
- 南市議員「推」教育局長額頭 南市府譴責暴力
- MLB》不順遂的棒球路 海盜強投罹患睪丸癌動刀治療
- 消防班長染毒停職 又嗨到進警局降魔
- 為3萬殺農婦 跪死者機車認罪
- NBA》盡釋前嫌 皮爾斯盼解決與艾倫紛爭
- 〈旅遊的滋味〉奈良公園楓紅外的一泓幽靜
- 支持台灣 日政府：用任何可能方式參與WHA
- 民俗亂彈》服務奉獻的魔法人生 澎湖法師的淬煉之路
- 抗議公司法修半套 修法學者拒與經部合作
- 葉啟田亡母託夢 做了這兩件事有洋蔥
- 小啟：信託基金淨值表移刊
標題：才女作家輕生案 醫師憂「自殺效應」恐再重現
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email