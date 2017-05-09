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醫學系公費生缺21人 恐仍與限制過多有關

大學甄選會統計106學年的分發情況，發現在醫學系公費生方面，今年有6校提供54個名額，但只分發了33人，缺額21人，研判與公費生制度限制過多有關。（大學甄選會提供）

2017-05-09  11:47

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學個人申請今天放榜，其中因醫院人才「5大皆空」，政策重啟醫學系公費生制度，但去年72名招59人，缺13人，今年缺額更多，招54名只來33人，缺了21人，大學甄選會評估，可能還是與制度設計有關。

大學甄選會統計，醫學系公費生今年有台灣大學、成功大學、高雄醫學大學、陽明大學、長庚大學、慈濟大學等6校提供54個名額，但經過分發後只有33人上榜，缺額21人，研判與公費生制度、社會氛圍等有關，讓同學報考不熱衷，最後導致缺額。

另，大學申請管道中的醫學系中，共11校提供531個名額，最後也只分發470人，大學甄選會總幹事張文恭認為，目前看不到學生個人資料，但研判與考生觀念改變，不見得每個人都想念醫學系，或是各醫學系訂了嚴格門檻，導致學生學測分數雖高，後續卻被刷掉無法入學等。甄選會副總幹事李新林也說，如果校系備取不夠，也可能導致缺額。

但甄選會也發現，今年有102個學測75滿級分的學生報名個人申請，但最後分發92人，等於有10名滿級分生高分落榜，張文恭說，按照過去經驗，這些學生應該是「非某校系不念」的執著，才導致此結果。

另，今年有2408名經濟弱勢學生報名申請管道，有1235人獲分發，分發人數較去年略增65人，而今年共有48校訂有扶弱招生措施，扶弱最多的學校多在私立大學，如義守大學招73人、長榮大學招59人、大葉大學招56人、中國文化大學招52人等，國立大學招弱勢生則由成功大學招48人最多，清華大學招40人居次。

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