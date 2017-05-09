大學申請放榜 成大化學系19名額竟招無人
大學甄選會公布106學年的個人申請等統一分發數據。（記者吳柏軒攝）
〔記者吳柏軒／台北報導〕大學個人申請今天放榜，面對少子化趨勢，有不少校系慢慢需面臨缺額難題，大學甄選會發現，今年有39所學校缺額率逾2成，其中6所缺額率過半，甚至驚見成功大學化學系招生19名卻無人分發的狀況，提醒校系要注意趨勢。
大學甄選會總幹事張文恭指出，今年缺額1萬2039名，創歷年新高，若分析學校缺額比率，有6所學校缺額率逾5成，33校缺額率在2成到5成之間，都比去年嚴重，研判主要是報名人數減少，但各校開出的招生名額又增加所導致。
其中，甄選會發現，今年仍有部分校系無人分發，如成功大學化學系要招19名，結果槓龜，長榮大學智慧生活應用學士學位學程制聯網應用組要招17名也無人來，真理大學休閒遊憩事業學系（台南校區）招10人也沒有，張文恭說，校系可能訂下門檻，但正取的學生與其他校系重榜，因此便跑到別校去唸了，情況普遍。
面對個人申請管道缺額不斷增加，大學招生委員會聯合會組長王盛騏則分析，申請經過校系設定「倍率」篩選，是此管道的招生精神所致，利用門檻與設計，可能因此把一些學生篩掉，因此以錄取率來看，申請不比指考高，目前申請管道設定的篩選倍率為3倍，亦即大學科系招生名額乘上3，是第一階段最多可篩進來的人數，但未來是否要把數字放寬讓更多學生被篩進來，則還要跟教育部討論。
張文恭也說，申請管道中，校系會訂定標準來篩選學生，但必須很警慎，也要注意大環境變化，避免發生缺額情形，但倍率更動，則可能衝擊後段學校，要不要整體調整，也須謹慎考慮。
成功大學招生組組長黃信復則表示，今年化學系申請在篩選倍率上，訂下自然學測成績2倍的倍率（經查去年是3倍），因倍率訂太低，導致篩選進來的學生太少，再加上高分群學生重複錄取所導致，明年會將倍率改回3倍。
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