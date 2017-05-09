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日圓0.26字頭再現 哈日族這樣做現賺一筆
2017-05-09 11:05
〔即時新聞／綜合報導〕新台幣兌日圓匯價今早又見0.26字頭，台銀現金賣出價一度最低來到0.2689元，吸引不少哈日族前往銀行換匯，不過有理財專員建議，如果只是旅遊購物需求，與其去買日元現鈔，不如直接刷卡更划算。
根據《中央社》報導，理財專員表示，因為日圓利率很低，民眾若有投資需求其實不用跑銀行換鈔，利用線上換匯手續可讓匯率會更便宜；另外，若是旅遊需求其實也不用換現鈔，因為刷卡更划算，如果挑到一張回饋率比海外刷卡1.5%手續費還高的信用卡，等於現賺一筆。
理專指出，以JCB信用卡為例，旅客在日本當地刷卡的最新匯率約為0.2659，比台銀今天盤中掛出的現鈔、即期匯率還要低。而國際信用卡組織在處理全球交易時有大量換匯需求，所以計算匯價通常會比民眾到銀行兌換外幣現鈔的價格和即期匯價來的更便宜。
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