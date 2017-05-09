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醫病》控八控控廣告主打的病症 也能進行微創手術…

2017-05-09  10:36

〔記者吳俊鋒／台南報導〕爆紅的「控八控控」中醫廣告，主打坐骨神經痛的椎間盤突出病變，令人耳熟能詳；奇美醫學中心神經外科主任張進宏表示，從西醫的治療觀點，輕微者可藉由復健、藥物等來改善，嚴重的可進行微創切除手術，傷口才0.8公分，開刀後翌日就能出院。

張進宏說，椎間盤突出是常見的脊椎病變，主要症狀包含坐骨神經痛、腳麻，嚴重時造成下肢無力、跛行，甚至可能導致影響大小便功能的馬尾症候群，讓人難以解尿。

張進宏強調，治療上仍建議先以復健或藥物等為主，若無法改善，以及評估後症狀持續，甚至嚴重了，就得考慮是否接受手術；而椎間盤突出症的外科手術，分為顯微椎間盤切除術與經內視鏡椎間盤切除術。

張進宏指出，以往常見的顯微手術，傷口達3公分，隨著醫療器材的日益進步，微創的經內視鏡椎間盤切除術開始盛行，不需全身麻醉，以及切除肌肉組織、韌帶、骨頭等，病人恢復快。

張進宏提醒，若感覺到肢體疼痛延伸至大、小腿，還有麻痺的現象，應儘速就醫檢查，及早發現，就能儘速治療，平常坐姿也要正確，才能避免脊椎退化的問題。

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  • 奇美醫學中心神經外科主任張進宏建議，若復健或藥物仍無法改善，可考慮進行微創手術。（記者吳俊鋒攝）

    奇美醫學中心神經外科主任張進宏建議，若復健或藥物仍無法改善，可考慮進行微創手術。（記者吳俊鋒攝）

  • 經皮內視鏡椎間盤切除術的傷口小，僅0.8公分。（記者吳俊鋒翻攝）

    經皮內視鏡椎間盤切除術的傷口小，僅0.8公分。（記者吳俊鋒翻攝）

  • 奇美醫學中心呼籲民眾，不要輕忽椎間盤突出的問題。（記者吳俊鋒翻攝）

    奇美醫學中心呼籲民眾，不要輕忽椎間盤突出的問題。（記者吳俊鋒翻攝）

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