台鐵端午疏運加開222列次 5/12訂票

2017-05-09 10:28

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕端午4天連續假期將至，台鐵局因應旅客返鄉出遊需求，於5月26日至31日共6天的端午疏運期間，全線加開各級列車總共222列次，旅客可於12日凌晨0點透過網路及電話語音訂票。

台鐵局表示，端午疏運期間東部幹線含南迴線共加開176列次，包含自強號100列、莒光號43列、復興號及區間車33列；西部幹線加開46列次，當中自強號26列、莒光號8列、復興號及區間車12列。

針對東部地區疏運，5月27日至30日每日還開行樹林－宜蘭－花蓮直達對號區間快車3列，往返共24列次，並提供北－宜100元、北－花200元的優惠票價；節前及節後離峰時段還有樹林往返花蓮、台東7折紅眼列車；5月26日、27日及30日東部幹線還有返鄉及返工實名制列車。西部幹線則有七堵－嘉義間經山線區間快車共10列次，疏運返鄉、出遊人潮。

台鐵局表示，106年端午假期車票於5月12日凌晨0點起，開放一般民眾網路及電話語音訂票；實名制列車於5月19日上午6點開放身份證U、V開頭及106年3月1日以前設籍花東縣民網路訂票。花蓮縣政府返鄉專車由地方政府另行宣佈訂票事宜。相關加開列車車次、時刻，旅客今日起於台鐵網站及各車站時刻公告查詢。