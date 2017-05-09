慈幼高職生表現耀眼 南區技能賽銀了

慈幼工商學生鄭高全（左）與巫志福（右）分別在今年全國技能汽車板金南區分賽奪得亞軍與殿軍。（記者王俊忠攝）

2017-05-09 10:35

〔記者王俊忠／台南報導〕勞動部舉辦的第47屆全國技能競賽南區分賽，南市慈幼高工學生在學生與職業選手混賽的汽車板金項目展現實力與韌性、摘下亞軍，僅次於汽車公司板金技術員。另該校汽修科學生陳謄仲國中會考僅五C，歷經三年奮進，在科大繁星計畫如願錄取虎尾科大。

慈幼高工表示，在第47屆全國技能競賽南區分賽，該校汽修科老師鄭宗明領軍子弟兵與各業界汽車板金好手一較高低，一番角逐後，慈幼學生鄭高全、巫志福兩人不負眾望，分別奪下亞軍與殿軍。值得一提的是此1競賽將職業、業餘與學生混合比試，對學生來說是一大挑戰。

鄭宗明說，「愈大挑戰，愈展現慈幼學生實力與韌性」，比賽結果，冠軍由一家汽車公司板金技術員摘下，該校學生勇奪亞軍，顯示慈幼學生汽修專業程度不容小覷。

另，慈幼汽修科學生陳謄仲在科大繁星計畫順利錄取虎尾科大車輛工程系，謄仲在國中會考成績只得五C，進入慈幼3年力拚學、術科，擔任班長、有責任心，養成主動學習、讀書風氣及自信心，高3以科排第1名順利進入國立科大，並在乙級考照中，取得乙級證照。

慈幼校長謝光洲指出，慈幼汽修科學生也連續兩年在證照考試中分別考取37張與33張乙級證照，都是南市高職汽修科之冠，凸顯該校在軟硬體與師資上都具技職翹楚實力，能滿足學生升學或就業的全方位需求，是對技職體系有興趣的國中畢業生好選擇。