快訊PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
慈幼高職生表現耀眼 南區技能賽銀了
2017-05-09 10:35
慈幼工商學生鄭高全（左）與巫志福（右）分別在今年全國技能汽車板金南區分賽奪得亞軍與殿軍。（記者王俊忠攝）
〔記者王俊忠／台南報導〕勞動部舉辦的第47屆全國技能競賽南區分賽，南市慈幼高工學生在學生與職業選手混賽的汽車板金項目展現實力與韌性、摘下亞軍，僅次於汽車公司板金技術員。另該校汽修科學生陳謄仲國中會考僅五C，歷經三年奮進，在科大繁星計畫如願錄取虎尾科大。
慈幼高工表示，在第47屆全國技能競賽南區分賽，該校汽修科老師鄭宗明領軍子弟兵與各業界汽車板金好手一較高低，一番角逐後，慈幼學生鄭高全、巫志福兩人不負眾望，分別奪下亞軍與殿軍。值得一提的是此1競賽將職業、業餘與學生混合比試，對學生來說是一大挑戰。
鄭宗明說，「愈大挑戰，愈展現慈幼學生實力與韌性」，比賽結果，冠軍由一家汽車公司板金技術員摘下，該校學生勇奪亞軍，顯示慈幼學生汽修專業程度不容小覷。
另，慈幼汽修科學生陳謄仲在科大繁星計畫順利錄取虎尾科大車輛工程系，謄仲在國中會考成績只得五C，進入慈幼3年力拚學、術科，擔任班長、有責任心，養成主動學習、讀書風氣及自信心，高3以科排第1名順利進入國立科大，並在乙級考照中，取得乙級證照。
慈幼校長謝光洲指出，慈幼汽修科學生也連續兩年在證照考試中分別考取37張與33張乙級證照，都是南市高職汽修科之冠，凸顯該校在軟硬體與師資上都具技職翹楚實力，能滿足學生升學或就業的全方位需求，是對技職體系有興趣的國中畢業生好選擇。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 技能競賽
生活‧本日最多瀏覽
- 國中妹跟鄧佳華喇舌 原因曝光！
- 專家也驚訝 台北觀光吸金力狂勝香港、大阪...
- 無創消融縮小肌瘤 她懷孕要當媽媽了
- 醫學系公費生缺21人 恐仍與限制過多有關
- 《謠言終結站》保久乳一點都不營養？ 專家：鈣質、蛋白質與鮮乳相同
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 充氣城堡飛天19公尺 兒童重摔1死6傷
- 奇蹟「屍血」治87名血友病患 只剩17人存活
- 師姊變小三！李珮菁淚崩 爆前夫修佛偷吃8年
- 馬克宏大勝 各國鬆一口氣
- 扮演《天龍八部》段譽走紅 58歲湯鎮業現在長這樣
- 台東縣議會要求行政院：終止不合法的魚槍行政命令
- 《藍色男孩》最佳親吻 獎獻格格不入的人們
- 健身教練數學考2分 遭上將嚴父用槍抵頭
- 台南污水下水道接管率 超越台中
- 若明天選北市長 TVBS民調：「他」贏過柯P、賴神
- 助台參與WHA 美：還沒放棄
- TWICE穿越到《鬼怪》加拿大餐廳 子瑜竟打爆XX
- 台灣獼猴丟石頭 金峰天空步道封閉
- 南亞科營收成長 今股價站上50元大關
- 英跳水金童祕婚大20歲編劇男 甜蜜婚禮浪漫曝光
- 全大運》全國最速男 楊俊瀚百米飆10秒22
- 肉大人初夏美味 新鮮肉紋冰
- Prada首次早春女裝秀 輕盈飄逸感性美
- 豬價看好業者惜售 端節前還會漲
- 小白兔入叢林？ 嘉市新企劃處長：我屬龍
- MLB》紐約救世主迅速殞落 美媒：他是棒球版林書豪
- 緯創Q1獲利谷底 下半年吃蘋果補身
- 雄三誤射近一年找無 海軍︰可能已解體
- 墾丁大灣擬設轉運站 民批毀景、更塞
- 利菁不畏紅鞋怨 照樣買鞋送人
- 驚見「桃太郎」本尊 孫淑媚女兒心噴發
- 2017MTV電影電視獎重要得獎名單
- 許維恩曝曾遇性騷 遭人跟蹤硬摸
- 《自由廣場》自來水加氟？ 林全用功點！
- 曾陶鎔業餘苦練 楊清瓏︰ 他一心嚮往職棒
- 《玩命關頭》獲MTV世代獎 馮迪索致敬保羅沃克
- 獨盟》睽違18天再度登板 曹錦輝飆K雙殺解危（影音）
- WHA網路報名截止 世衛未對台發邀請函
- 「五毒」刺青太顯眼 笨賊不識貨丟棄高價攝影機
- WHA中國打壓台灣 郁慕明竟說「大國講原則」
- 警察搜屋查獲毒品 嫌犯竟然連聲道謝
- 母親卡藏玄機 看卡片聽兒女唱歌
- 國小新生報到 雲縣24校4人以下
- 崁頂旗官路平交道 北移動工
- 印尼漁工被控搶2萬 語言不通起糾紛獲不起訴
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：慈幼高職生表現耀眼 南區技能賽銀了
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分