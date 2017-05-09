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你報稅沒？ 台東推憑證報稅、e化繳稅有好康
2017-05-09 10:24
南區國稅局台東分局提供報稅服務。（記者張存薇攝）
［記者張存薇／台東報導］5月開始申報綜合所得稅，台東縣目前申報量約2成，南區國稅局台東分局提供現場網路報稅及服務，台東分局長邱冠伶觀察，今年使用健保卡加密碼報稅者大幅成長，而民眾使用憑證報稅、e化繳稅有抽獎或兌領100元禮券好康。
台東縣今年所得稅申報件數約4萬1000件，邱冠伶表示，目前以自然人或金融憑證完成申報者最多，而台東分局地下室有提供協助報稅服務，不少民眾帶了健保卡、就可以直接網路服務註冊，直接完成申報，這部分也完成超過1400件，比去年同期增加8成多。
她進一步指出，南區國稅局今年推出輕鬆報稅好康活動，轄區納稅義務人於活動期間利用憑證、或申辦健保卡網路服務註冊，或收到稅額試算並回復確認者，只要以電子支付等e化方式完成繳退稅，就可參加抽獎，獎項200名，特獎是6萬元禮券1名。
而民眾使用自然人或金融憑證、健保卡等完成報稅，並利用e化繳退稅，再捐贈5、6月統一發票，也可於上班時間至台東分局兌領100元禮券。
邱冠伶表示，即日起至6月1日可至國稅局申報綜合所得稅，每天上午9時30分及每週二至四人潮均較少。
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