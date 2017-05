你的臉書也登不上了嗎?(圖擷取自臉書)

2017-05-09 09:55

〔即時新聞/綜合報導〕你的臉書也登不上了嗎?

有部分網友發現,今天上午9時20分左右,臉書竟然無法登錄,並顯示錯誤網址,「Sorry, something went wrong. We're working on it and we'll get it fixed as soon as we can.(抱歉,有地方出現問題,我們會盡快修復)」;直到上午10時,才陸續恢復。

紐西蘭等地網友回報 臉書也當機

臉書目前並未針對當機一事做回應,亦未知受到影響範圍;不過根據外媒報導,包括紐西蘭當地以及泰國等地方,都有網友回報臉書當機問題。