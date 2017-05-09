週五又有鋒面接近 彭啟明：雨恐下到母親節

天氣風險公司總經理彭啟明表示，未來幾天週三到週五天氣還不錯，但週五開始有一波新鋒面接近台灣，屆時台灣各地將會有較大雨勢。（圖截自彭啟明臉書）

2017-05-09 08:11

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今晨指出，由於旺盛對流雲系發展，預計今晨至上午間苗栗以北沿海地區及大台北地區有雷雨發生的機率。天氣風險公司總經理彭啟明今早在網路貼文表示，未來幾天週三到週五天氣還不錯，但週五開始有一波新鋒面接近台灣，屆時台灣各地將會有較大雨勢。

彭啟明今早在臉書「氣象達人彭啟明」貼文寫到，今天清晨一波鋒面接近北台灣，西北沿海陸續有雨勢發展，今天中部以北都會有雨勢，南部山區也偶有短暫雨勢。這波預計最快午後減緩，轉晴可能要等到晚上，尤其鋒面過後有較涼空氣，明天開始南風明顯增強，未來幾天週三到週五天氣還不錯，各地將出現明顯高溫，最高溫可能到33至34度。

預計週五開始，新的一波鋒面在中國南方附近發展，台灣位於鋒面前緣的暖區內會更加炎熱，週六開始鋒面會逐漸接近北台灣，這波水氣較今天這波還要充沛一些，預期會有較大雨勢，會影響到母親節假期的戶外活動，提醒民眾要多注意雨勢干擾的準備。

彭啟明還說到，這波雨勢預計影響到週日，週日可能雨勢會逐漸減小，台灣位於鋒面不穩定的區域內，仍有局部陣雨發展，下週二、三預期鋒面又會再度發展，這波的發展，可能結合西南季風，是否會如電腦數值模式預測成為典型的梅雨鋒面，仍有待觀察。