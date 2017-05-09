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狗狗不坐公車？ 這班狗狗公車開24班只載到2隻狗

2017-05-09  07:28

〔即時新聞／綜合報導〕想要對寵物好一點，台北市政府跟客運業者合作推出「友善狗狗公車」，不過從年初上路至今半年多，每天平均載不到 1隻狗狗，有飼主反映，根本是「看不到，也坐不到」。

綜合媒體報導，北市府試辦友善狗狗公車，一共是「0東」、「604」兩條路線，逢例假日1天各發出3班次，路線行經華山狗活動區及迎風狗動物公園；不過，卻有飼主反映，路線太少，想搭也沒得搭，如果要搭捷運轉乘狗狗友善公車，北捷也有寵物箱尺寸的規定，無法上捷運。

根據統計資料，友善狗狗公車平均載運犬隻竟連1隻都不到，其中「604」公車平均僅載0.31隻狗，「0東」僅載0.26隻狗；今年3月，「604」公車開出24班次，總共只載到2隻狗，平均每車只載0.08隻，少得可憐。

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  • 民眾搭「友善狗狗公車」。（資料照，記者陳紜甄攝）

    民眾搭「友善狗狗公車」。（資料照，記者陳紜甄攝）

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