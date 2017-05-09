北部上午恐有雷雨！中南部、花東達34度

今天各地高溫都在29度以上，中南部及花東高溫更可達32至34度。（資料照，記者黃志源攝）

2017-05-09 06:34

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局在今晨5點41分發布訊息，指出由於旺盛對流雲系發展，預計今晨至上午間苗栗以北沿海地區及大台北地區有雷雨發生的機率。溫度方面，各地高溫都在29度以上，中南部及花東高溫更可達32至34度。

氣象局指出，鋒面接近影響，目前台灣海峽上空有旺盛對流雲系發展，預計今晨至上午間苗栗以北沿海地區及大台北地區有雷雨發生的機率，請民眾注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

氣象局表示，中午過後則要留意午後熱對流，預期熱對流會先在山區發展，而後移向北部及東半部的平地造成局部短暫雷陣雨。溫度方面，各地高溫都在29度以上，中南部及花東高溫達32至34度。

氣象局預估，週三（10日）開始至週六（13日）天氣大致穩定，各地以多雲到晴的天氣為主，週三東半部地區有小範圍短暫雨，中午過後在中南部山區有局部短暫雷陣雨，週四至週六中午過後各地山區及北部、東北部的平地易有雷陣雨出現。溫度方面，各地高溫都在30度以上，中南部甚至可達33至35度。

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空氣品質方面，今天中南部為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 25 ~ 33 28 ~ 36 30 ~ 35 26 ~ 36

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線為高量至過量級。（取自氣象局網站）