05/09 各報重點新聞一覽

2017-05-09 06:20

自由時報

助台參與WHA 美：還沒放棄

針對台灣在中國杯葛下，今年可能無法參與世界衛生大會（ＷＨＡ），美國官員八日上午（台灣時間昨晚）受訪表示，美國與理念相同的國家並未放棄，還在努力中，但如果中國真的杯葛到底，關鍵將是支持台灣的國家要如何回應？包括與台灣代表在日內瓦另行舉辦多邊會談都是考慮方案之一。

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創黨一年當選總統 馬克宏寫法國傳奇

法國總統大選決選結果七日揭曉，中間偏左派「前進黨」候選人馬克宏（Emmanuel Macron）以比選前民調更大的差距，以六十六．一％得票率痛擊極右派「民族陣線」候選人瑪琳．勒班的三十三．九％，成為法國史上自拿破崙以來最年輕的元首。這位被西方媒體譽為「拿破崙第二」與「法國甘迺迪」的三十九歲帥哥，一舉創下多項紀錄，包括創黨一年就當選總統、此前毫無民選紀錄、擊敗左右兩大傳統政黨候選人挺進決選、娶了大自己二十四歲的高中老師，以及前進黨因為黨齡太輕，目前在國會中尚無一席！

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追討婦聯會國產 立委提案增訂政團解散條款

內政部在一九九○年同意婦聯會立案成為政治團體，以「人民團體法」第四十九條「霸王條款」規定大開後門，使其經費、人事可於章程中另訂，不受政府監督。民進黨立委賴瑞隆指出，該條文為婦聯會量身打造，若政府未修法就解散婦聯會，其數百億元資產將淪為私人所有，他將提案修法增訂政治團體監督及解散條款。

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蘋果日報

馬克宏 當選法總統

法國前天總統大選正式結果昨出爐，39歲中間派「前進黨」創黨人、經濟部前部長馬克宏一如預期擊敗打著民粹主義的極右派對手勒朋勝出，成為法國史上最年輕總統。主張親歐盟、支持全球化的他勝選讓歐洲鬆一口氣，沖淡歐洲政局進一步動搖的風險，同時激勵昨亞洲股、匯市走升。他下周日將宣誓就職。

大義滅親 女同學借宿 竟遭性侵 兒痛心告發獸父

無恥禽獸！桃園一名女高中生上周六借住男同學家，和男同學的六歲弟弟同房，未料男同學的父親隔天清晨闖進房裡，在六歲兒子面前性侵女學生，男同學和母親看到父親拖鞋擺放女學生睡的房門口，覺得不妙急忙敲門，並試圖破門營救，獸父才悻悻然開門，男同學見女同學衣衫不整發抖哭泣，痛罵父親：「禽獸，非常不齒你的行徑！」並報警告發，獸父前晚被聲押獲准。

聯合報

衛福部：爭取參與WHA 努力到最後一刻

我已連續八年都參與的世界衛生大會（WHA），今年至今未收到邀請函。大陸國台辦主任張志軍昨天明確表達了不接受「九二共識」就不能參與WHA的立場。雖然網路報名期限只到今天清晨六時，衛福部昨晚六時舉行記者會，強調「積極爭取、全力以赴」，將努力到五月廿二日WHA正式開會前最後一刻。

教師退休金 改採15年均俸

年金改革修法作業中，立法院昨初審通過「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」草案，經表決後，通過教職人員比照公務人員，退休金採計標準為在職最後十五年平均俸額的修正條文，另也通過所得替代率計算基準為「本俸乘以二」。

中國時報

南投訂自治條例 一例一休化繁為簡

一例一休，爭議不休！南投縣長林明溱8日表示，現行法律太複雜，業者和老百姓都搞不清楚，因此縣府將在尊重中央、不違背法令前提下，訂定南投縣自治條例，並將加班費訂為日薪的1.5倍；盼本次議會定期會審議通過後，送勞動部核備。將來如果有一點違反法律，但符合自治條例規範，縣府就不會開罰。

文在寅若勝選 衝擊美韓同盟

南韓今天（9日）舉行總統大選，出口民調最快台灣時間晚間7時左右出爐。分析指出，民調大幅領先的共同民主黨總統候選人文在寅若順利當選，可能推動「陽光政策2.0版」，重啟與北韓對話和經貿合作，美韓同盟關係可能生變。