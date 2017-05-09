墾丁國家公園港口溪有鱷？ 居民稱上游曾有人養過

2017-05-09 00:12

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕夏天正是到墾丁戲水的好時機，但滿州佳樂水的港口水域，7日下午驚傳有民眾發現鱷魚現蹤，雖沒有拍下照片，卻至少有2人目擊，當地居民8日緊急發動「捕鱷行動」，墾管處也要求民眾暫時不要到港口溪水域戲水。

滿州鄉代會主席莊期文說，7、8年前港口溪上游曾有小型鱷魚養殖場，後來經過居民抗議後關閉，但當時疑似有鱷魚跑出養殖場，這次的港口溪鱷魚事件可能確有其事，已要求各單位全力搜索。

滿州港口溪鱷魚出沒事件發生在7日下午，有名衝浪店女員工在港口溪左側水草旁，發現暗綠色約100公分的中型鱷魚趴著不動，她本以為是河馬，後來有吊橋上的遊客同時發現，兩人雖一時來不及拍下影像，但都確認是鱷魚出沒。

「有長長的嘴巴，應該是鱷魚沒錯！」目擊者小君說，7日下午5時許，她在港口溪河口附近玩立槳衝浪（SUP），赫然發現河旁草叢有疑似鱷魚的生物趴著，有長長的嘴跟暗綠色身軀，嚇的急忙上岸要拿相機回去拍攝，確已經不見蹤影，同時間也有吊橋上的遊客看到，她笑說「當時意識清楚也沒喝，應該不是眼花。」

消息傳開後，滿州港口溪當地衝浪業者及居民通報墾管處後，緊急組成「捕鱷大隊」到河面上來回巡邏，但至截稿前，都未發現鱷魚蹤影。

墾管處保育課表示，墾丁國家公園目前沒有任何鱷魚養殖場，有可能是民眾惡意放生，雖沒有照片或影像證據，仍呼籲當地暫停水域活動，待釐清真相。

墾管處資深保育人員指出，2005年6月龍鑾潭也曾傳出2米巨鱷出沒，當時目擊民眾還指證歷歷「大鱷魚重量超過一百公斤，眼睛瞪得大大趴在岸邊，拿著指頭般粗的麻繩牠套住，可是牠只扭動兩三下就把麻繩扯斷，潛入潭裡瞬間消失。」後來也有傳出巨大蟒蛇出沒，加上這次的港口溪鱷魚事件，都曾讓居民相當驚恐，但這些事件都有個共同點，就是「未及時拍下到照片或影片。」