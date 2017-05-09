墾丁悠活敗訴將罰千萬 環團振奮、業者喊冤
墾丁悠活敗訴將罰千萬。（記者蔡宗憲攝）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁悠活麗緻渡假村被控在墾丁國家公園內違法經營14年，4年前被踢爆才補做環評，事後屏東縣政府同意悠活公司無須進行第二階段環評，引發環團不滿提告，高雄高等行政法院認定悠活公司未實施環評，即違法經營獲取2億多元不法利益，全案上訴後，最高行政法院今傍晚判悠活公司敗訴定讞，將裁罰悠活公司1386萬元；環團對此認為只是初步勝利，悠活則大嘆冤枉無奈。
墾丁悠活麗緻渡假村總經理曾閱蓉表示，還未正式接獲通知，雖相當無奈但仍尊重司法，願意照著政府規定正正當當營業，只希望遊戲規則能夠明確。
「千萬很快就賺回來，但違法獲利可有兩億以上！」長期關心墾丁西海岸生態，曾挺身控訴悠活違法的楊美雲表示，罰金對悠活這種財團只是花錢息事，一定要停止其營業行為才符合公平正義，畢竟轄區內包括後灣京棧等財團都在看後續效應。
屏東環盟理事長洪輝祥則直呼，「本來就應該如此！違法利得如果不追，豈不是鼓勵犯法。」他說，悠活是以犧牲珊瑚礁潮間帶為獲利基礎，珊瑚礁本是永續的公共財，也就是犧牲全體國人的利益牟取私有財團的利益，這只是初步勝利，很遺憾縣府仍配合悠活進行環評。
「這幾年營運確實非常艱辛。」曾閱蓉指出，台灣國內外觀光處境艱難、經濟低迷，五一勞動節假期的業績不佳，飯店至今僅維持有旅館執照的一、二區正常運作，其他區域都無法正式營運，營業額與過去相差甚大，但仍秉持帶動地方理念，沒有辭退在地員工苦撐，希望政府給個明確方向，讓悠活能努力拚觀光。
悠活董事長董事長甘錫瀅指出，尊重判決，但挨告的兩起判決非常矛盾，渡假村主動做到最高規格的「零排放」，卻因為環保團體提告，把通過的結論又撤銷，如今又判罰他們「未實施環評」，「先是判撤銷環評，又判悠活未實施環評」，實在感覺非常冤枉，加上目前整個環評程序冗長，悠活慘痛的案例，也讓觀光業界對到屏東投資相當觀望。
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