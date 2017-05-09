崁頂焚化爐出現鷹架？ 終於要翻修！

崁頂焚化爐架好鷹架準備施工。（記者陳彥廷攝）

2017-05-09 00:00

〔記者陳彥廷／屏東報導〕負責焚燒屏東縣內垃圾的崁頂焚化爐，因近年效率不彰，屏縣府原預定與代操的台糖公司解約，經過磋商後台糖決定投入近2億元進行大修，預計下週二正式動工，但廠內一爐勢必停止運轉，垃圾減燒也引來民眾擔憂。

91年營運的崁頂焚化爐簽約由台糖代操共20年，但近年運轉效率每況愈下，去年經換算停擺近百天，但改善效率牛步，去年已要解約，但經協商後出現轉圜台糖也釋出善意出資大修，但原定年初就能大修，卻因故延宕到5月才開始。

近來有民眾發現崁頂焚化爐外部出現有吊車施工，也架上鷹架，看似就為施工，縣府環保局也證實下週二開始就會停爐開始大修，環保局表示，這次大修場內兩爐都會輪流大修，除金額外，翻修的幅度也是有史最大，目標期望維修後能以接近全新的燒化能力來處理縣內垃圾。

環保局長魯台營說，這次翻修以更新袋式集塵器、爐管、爐新、進料系統及煙道為主，該些組件為焚燒運轉的主要零件因年久失修常導致「破管」，台糖以往也都僅以堪用為目標，導致效率低落；整個大修工程，每爐預計維修3個月，採輪流停爐方式檢修，期盼未來台糖藉此次大修，未來能提振效率。

不過地方則擔憂，停爐後的垃圾在焚化爐僅一爐下無法負荷，崁頂鄉長林光華就說，動工雖是第一步，但仍要求環保局及台糖積極檢修回復良好效率。