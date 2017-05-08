3名工人被溪水沖走後 里長擔心這個工程會白做

2017-05-08 23:16

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市大溪區大溪月眉地區南側農田因地勢較低，每逢豪大雨街口溪水位上升，農田排水不易排入而造成回堵，導致周遭農田、鄰近住家飽受淹水之苦，市府水務局編列3690萬元辦理「街口溪護岸加高及截流工程」已近完工，不過，5日因山區降下驟雨此處溪水暴漲，3名正在下水道涵管內清淤的工人被溪水沖走，因躲在人孔蓋幸運獲救。

此意外發生後，月眉里里長黃文中和里民質疑排水系統工程的工法沒挖寬也沒挖深，認為施作涵管的效果有限，且容易淤塞，擔心工程白做了、排水效能不佳，批評該打掉重做就打掉重做，市議員陳治文接獲陳情，今天邀集水務局到場會勘。

水務局簡任技正吳宏國指出，大溪月眉地區遇雨易淹的問題，水務局原規劃「全段護岸改建及河道濬深」、「堤後排水路新設」等改善方案，但礙於改建經費龐大及私有土地取得等致無法順利推動，經重新檢討於街口溪渠底下方新設長約1.2公里的涵管。

吳宏國說，涵管工程預計6月完工後，可將農田排水導引至街口溪下游排放，並進行護岸應急加高及匯流口河域拓寬，以增加街口溪通洪斷面及改善河道寬度的不足，因為涵管的排水系統跟街口溪完全分開，就算街口溪暴漲，涵管也不受影響，完工後預期可改善月眉里淹水情形。

此外，針對入流處常被亂丟棄廢棄物，甚至有麻布袋、樹枝，為避免涵管堵塞，由水務局協調桃園農田水利會於灌溉水路進水口處及沿線水路分流處設置攔汙柵和加強清疏維護，同時呼籲民眾勿亂丟廢棄物，以確保排水通暢。