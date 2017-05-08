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拒絕煉油R3廠！ 桃議員轟：舊的不走、新的又來

2017-05-08  23:02

［記者陳昀／桃園報導］桃園煉油廠遲遲未實踐遷廠承諾，市長鄭文燦也多次在公開場合表達希望遷廠，如今中油準備擴增R3廠，引發多名議員砲轟「舊的不走、新的R3廠又來！」要求市府拿出態度，副市長游建華、市府環保局長沈志修答詢時表示，會要求中油對環境影響提出專案報告，並持續協調遷廠事宜。

中油投資384億推動桃園煉油廠R3廠（第三重油加氫脫硫工廠）計畫，預計明年動工、3到4年完成，但市議員范綱祥指出，中油的興建理由是為了買價格較低的高硫原油來節省成本，在政治上是很糟糕的決策，而且10年遷廠承諾已經跳票，「中油根本是放羊的孩子！」

陳美梅、林政賢痛批，中油十多年來不但遷廠淪為空話，還續建R3廠，引發周遭居民反彈。林政賢說，桃煉廠廠區涵蓋桃園、龜山及蘆竹等區，周圍人口密集，影響居民有75萬多人，疾聲呼籲市府抵制續建，「不要再用回饋金騙市民！」

范綱祥表示，R3計畫96年通過環評，至今相隔多年，期間歷經重大修法、增訂PM2.5標準，以過去的承諾條件來看，現在不可能通過環評，而且桃園本來就環境負荷大，要求重啟環境影響評估。

沈志修回應時坦言，R3建廠報告確實必須重新檢視，將要求中油提出擴廠報告，並嚴格檢視其環境減量措施，他強調，桃煉廠的污染稽查、排放許可都須經環保局同意，絕對會從嚴把關。

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  • 桃園煉油廠遲遲未實踐遷廠承諾，如今準備擴增R3廠，引發市議員砲轟。（記者陳昀攝）

    桃園煉油廠遲遲未實踐遷廠承諾，如今準備擴增R3廠，引發市議員砲轟。（記者陳昀攝）

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