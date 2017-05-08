旗官路平交道動工 未來將出現國道下方等火車奇觀
〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣崁頂鄉的旗官路平交道因為未與國道三號下方道路正交，導致用路人通行皆須繞路，反而成為鄉內交通事故頻傳的熱點，今天旗官路往東北方向移設工程終於動工，亂象雖可望有解，但未來卻會出現車輛在國道下方停等列車行駛過平交道的罕見交通動線，堪稱獨步全台。
屏東沿海地勢低漥，但鐵路目前僅高架化到潮州站，綜觀屏東不過1條國道貫穿，卻就有3處與鐵軌立體交叉，潮州以南到內獅，僅曾因颱風嚴重淹水的林邊站有局部架高，縣民希冀期盼能全線架高，在水患時能發揮運輸功能，而不是成為全線斷點。
縣民雖然希望全線架高，但其實火車一出潮州往南馬上就遇到高架化瓶頸，「當初規畫單位未橫向溝通並預留架高空間」，崁頂鄉長林光華就指出，當時未預留致全線鐵路高架無望，也出現這個設計不良的舊旗官路平交道，為解決亂象，爭取由鐵路電氣化溢注並由鐵工局出錢、鐵路局施工來改善心頭大患，未來雖然無法消除平交道，但相信公路單位的配合設置能夠讓新的路口更為安全。
在全台一片減少平交道的聲浪中，這次工程仍無法消除平交道，未來也將出現國道下方汽車等待火車過平交道的奇特現象，對此，施工的鐵路局官員說，一般高架道路和鐵路及平面道路交叉，都是成3個平面通過，彼此不會在同平面交會，坦言未來旗官路的平交道確實罕見。
鐵路局強調，本次僅施工平交道土建工程，約50天即可完工寬44公尺的平交道，預計平交道與國道下方縣道正交，並以橋墩為中心並分為雙向，單向寬約預達21公尺，相較舊旗官路平交道的路幅將大增。
火車路權外銜接的公路未來將由屏東縣政府規劃，縣府工務處表示，該段國道下方道路南與北因鐵路分隔而編號成為兩條縣道無法串連，未來待鐵路局工程完畢，將全盤規畫附近新的行車動線及安全設施、照明等。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 69歲色醫出國嫖雛妓 行李箱裝這些讓人想吐
- MiLB》轉全職後援首戰 胡智為9球飆2K
- NBA》詹姆斯轟35分 騎士橫掃暴龍闖東部冠軍戰
- 徐若瑄兒興奮翻滾 下秒倒頭栽掉下床
- NBA》推特預告前進快艇？波辛傑斯喊冤：被盜帳號
- 染指女兒緩刑竟再犯 獸父涉恐嚇等罪被起訴
- Wells Fargo錦標賽》哈曼Brian Harman出人意料長推進洞奪走冠軍
- 《園長夫人》捍衛女權 怒轟好萊塢男性霸權
- NBA》賽前得知祖父過世 火箭貝佛利忍痛上陣
- 最凶殘檢察官顏漢文遭免職 喪失公務員資格
- 「陳星做的是好事」 郭冠英：性侵沒抓到就合法
- 穿破鞋練跨欄 南庄國中胡誠平奪金
- 躲避球錦標賽》身材瘦小曾不被看好 嘉北國小突圍奪亞軍
- 父性侵借住高中少女 子大義滅親報警
- 全大運》楊俊瀚100公尺全國紀錄帥氣接棒 易緯鎮兩年前就預測
- 太寂寞性侵癱瘓婦 中年男祖墳前欲服毒
- 又拿閃兵嗆時力 網友酸洪秀柱：妳當過兵？
- 大選改變薩德部署？韓國防部：新政策未出爐立場不變
- 重稅＋帝寶崩盤 華票大樓不蓋豪宅
- 共諜案北檢聲請延押 北院裁定續押2個月
- 全大運》突破心理瓶頸 台師大楊尉廷110公尺跨欄破全國
- 中國打壓我參與WHA 民團籲國會不分藍綠齊聲援
- 體驗舊城魅力 竹南蕃社徒步市集開賣
- 雲林六房媽過爐 10萬信眾隨行
- 你敢挑戰嗎？ 德國世界第一長吊橋開放「試膽」
- 參訪桃園農業博覽會 蔡英文：只來一次不夠！
- 最帥吸血鬼要當爸了！激動跪地吻孕肚
- MLB》哈維違紀遭禁賽 史坦頓開轟直呼超滿意（影音）
- WHA推案一問三不知 立委痛批僑委會無作為
- 國小上課播A片 老狼師男女通吃狎12童
- 遭控射後拿藥哄墮胎 港音樂人被洩床照報復
- 發文批天菜節目製作人 陳沂獲不起訴
- 等了13年！周星馳《功夫2》要開拍 馬雲角色是...
- 〈國產vs.進口〉 日系1.6升NA掀背車-2
- 法大選馬克宏勝出 亞洲匯市歐元走升
- 房屋稅金多數超有感 此縣38萬戶享減收的小確幸
- 展現新南向決心 全球僑務會議移師高雄
- 英皇室御用 美聲天團布雷克6月攻台
- 鼓吹投資移民 川普親家中國撈錢
- 北韓又逮美國公民 累計4人
標題：旗官路平交道動工 未來將出現國道下方等火車奇觀
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email