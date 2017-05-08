旗官路平交道動工 未來將出現國道下方等火車奇觀

2017-05-08 23:00

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣崁頂鄉的旗官路平交道因為未與國道三號下方道路正交，導致用路人通行皆須繞路，反而成為鄉內交通事故頻傳的熱點，今天旗官路往東北方向移設工程終於動工，亂象雖可望有解，但未來卻會出現車輛在國道下方停等列車行駛過平交道的罕見交通動線，堪稱獨步全台。

屏東沿海地勢低漥，但鐵路目前僅高架化到潮州站，綜觀屏東不過1條國道貫穿，卻就有3處與鐵軌立體交叉，潮州以南到內獅，僅曾因颱風嚴重淹水的林邊站有局部架高，縣民希冀期盼能全線架高，在水患時能發揮運輸功能，而不是成為全線斷點。

縣民雖然希望全線架高，但其實火車一出潮州往南馬上就遇到高架化瓶頸，「當初規畫單位未橫向溝通並預留架高空間」，崁頂鄉長林光華就指出，當時未預留致全線鐵路高架無望，也出現這個設計不良的舊旗官路平交道，為解決亂象，爭取由鐵路電氣化溢注並由鐵工局出錢、鐵路局施工來改善心頭大患，未來雖然無法消除平交道，但相信公路單位的配合設置能夠讓新的路口更為安全。

在全台一片減少平交道的聲浪中，這次工程仍無法消除平交道，未來也將出現國道下方汽車等待火車過平交道的奇特現象，對此，施工的鐵路局官員說，一般高架道路和鐵路及平面道路交叉，都是成3個平面通過，彼此不會在同平面交會，坦言未來旗官路的平交道確實罕見。

鐵路局強調，本次僅施工平交道土建工程，約50天即可完工寬44公尺的平交道，預計平交道與國道下方縣道正交，並以橋墩為中心並分為雙向，單向寬約預達21公尺，相較舊旗官路平交道的路幅將大增。

火車路權外銜接的公路未來將由屏東縣政府規劃，縣府工務處表示，該段國道下方道路南與北因鐵路分隔而編號成為兩條縣道無法串連，未來待鐵路局工程完畢，將全盤規畫附近新的行車動線及安全設施、照明等。