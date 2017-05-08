阿基師「偷呷步」 蜜餞紅麴素粽輕鬆上桌
2017-05-08 22:49
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市南亞技術學院今天結合扶輪社贊助「闔家素粽，健康行善」活動，邀請名廚「阿基師」指導100位餐飲廚藝管理系學生同場包粽，共完成1000顆蜜餞紅麴口味的素粽，百人千粽獻愛心，經烹煮後分贈給中壢龍東等8里里長轉送給里內弱勢家庭。
阿基師說，此口味的素粽材料有紫糯米、圓糯米、桔子餅、栗子、百合果、葡萄乾、薑、冬瓜糖、紅麴醬、甜酒釀，備料後，只要將兩種糯米泡水、蒸35分鐘，再入紅麴醬、甜酒釀拌均，最後包上切小丁狀的配料，再蒸40分鐘即可食用，作法簡單，婆婆媽媽今年端午節也可以在家試做，和家人一起改吃這款健康素粽。
南亞技術學院餐飲廚藝管理系主任周璻薇也說，為了讓即將進入業界的學生能提早認識職場，舉辦民生產業講座，邀請阿基師到校授課，以提點學生進入餐飲職場的就業準備與人生態度，因學生反應獲益良多，將聘阿基師擔任專科教授於新學年固定到學校上課。
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