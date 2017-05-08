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桃園觀音鎘污染未休？ 議員踢爆濫倒毒土

2017-05-08  22:29

［記者陳昀／桃園報導］觀音區大潭村的高銀化工廠71年造成鎘米事件，目前還有3.6公頃土地列管，地主提列的整治計畫今年5月2日通過，市府核准將土壤載到指定地點處理，但市議員楊朝偉、舒翠玲等人今天踢爆，業者將「毒土」偷運到鄰近的非指定地點濫倒。桃園市環保局長沈志修回應表示，目前掌握證據不完整，今天已到陳情地點採樣，分析約需2週，若屬實一定會嚴辦、重罰。

舒翠玲、楊朝偉、魯明哲及梁為超出示空拍畫面表示，受污染的大潭段土地及疑似接收毒土的觀塘段土地都有整地痕跡，但市府一無所悉，他們質疑，都發局的「砂石車GPS」毫無效用，沒辦法掌握實際路徑，也怒轟環保局稽查鬆懈、怠慢。

議員們質疑，要是業者偷天換日、暗渡陳倉，先讓污染場址合格再違規回填，而後若拿來申請其他用途，受害的還是一般民眾，要求環保局徹查。

環保局長沈志修解釋說，由於影片沒有拍到連續畫面，無從判斷業者是否確實有濫倒廢土行為，但已派員到現場實體採樣，分析時間約需兩週，若情節屬實，一定會嚴加查辦、予以重罰。

他說，整治計畫是由已被核准的彰化縣台灣鋼聯公司，從彰化派車到桃園運土，評估在鄰近土地濫倒的機率不大，將進一步追查。

舒翠玲表示，全市有59處列管的污染場址，建議市府清潔稽查大隊將其列入稽查業務，但各區中隊長被問到是否知悉區內有污染場址，無人舉手；魯明哲也說，重大污染場址應該廣設監視器，嚴加控管。

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  • 舒翠玲建議市府清潔稽查大隊將列管的污染場址列入稽查業務，但各區中隊長被問到是否知悉區內有污染場址，無人舉手。（記者陳昀攝）

    舒翠玲建議市府清潔稽查大隊將列管的污染場址列入稽查業務，但各區中隊長被問到是否知悉區內有污染場址，無人舉手。（記者陳昀攝）

  • 市議員楊朝偉（右起）、舒翠玲、魯明哲及梁為超出示空拍畫面指出，業者疑似將受重金屬鎘汙染的毒土，違規傾倒在鄰近土地上。（記者陳昀攝）

    市議員楊朝偉（右起）、舒翠玲、魯明哲及梁為超出示空拍畫面指出，業者疑似將受重金屬鎘汙染的毒土，違規傾倒在鄰近土地上。（記者陳昀攝）

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