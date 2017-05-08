高市養鱉產業全國第2 經濟產值5500萬元
2017-05-08 22:23
高市養鱉產業全國第2，經濟產值5500萬元。（記者陳文嬋翻攝）
〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市甲魚（鱉）養殖產業是全國第2，以美濃區為大宗，高市因氣候適宜，每年2月至10月均能產蛋，水溫受環境影響小，更具成長優勢，加上養殖技術優良，比東南亞國家更具競爭力，經濟產值達5500萬元。
根據市府統計，高市甲魚養殖面積約8.5公頃，養殖戶數計27戶，養殖魚塭109口，去年產量約36.7萬尾，主要集中以楠梓仙溪與荖濃溪為灌溉水源、具水質優良土壤肥沃的美濃區為大宗，其次為阿蓮、大寮、旗山及林園等區。
由於衛福部前年抽查15件市售水產品檢驗動物用藥品殘留，檢出甲魚不合格有6件，不合格率高達4成，其中1件來自高市養殖業，市府動保處聘請國內專家，講授生物防治專題，及甲魚臨床常見疾病，提供正確使用動物用藥品觀念，提昇甲魚的健康管理與飼養技術。
海洋局指出，甲魚不怕熱，太冷會冬眠，台灣南部由於氣候適合，因此甲魚每年從2月至10月均能產蛋，大多以外銷中國為主，冬季除受寒流、冷鋒影響，皆可正常進食，高市美濃因屬盆地地形，水溫受環境影響較小，更具成長環境優勢。
依據台灣甲魚養殖協會統計，甲魚以成熟甲魚、甲魚蛋2種型態銷售，每年台灣外銷中國的甲魚蛋約2億顆，成熟甲魚以內銷為主，活甲魚銷往飯店、海鮮餐廳、夜市等，冷凍甲魚經真空處理，銷往賣場、超市等，目前成熟甲魚每斤150元，冷凍真空包每斤250元。
動保處長徐榮彬表示，甲魚為兩岸ECFA早收清單特定水產項目，在南台灣具有一定養殖規模，且為傳統漢方補品中極佳食材來源，兼具高度外銷經濟價值，業者應增進自我防疫觀念，提昇甲魚飼養水準，減少疾病發生機會，並加強動物用藥品使用知識，避免再發生藥物殘留。
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