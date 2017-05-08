高雄市慈母宴 提前向母親致敬

2017-05-08 22:04

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄市新興區建華里辦公室今晚在台南擔仔麵餐廳舉辦母親節慶祝大會，向里內母親代表致敬，吳文欽里長表示，五月是康乃馨感恩季節，建華里辦公室提前舉辦母親節慶祝大會，向里內母親代表感謝辛勞，也向偉大的母親們致敬。

建華里長吳文欽每逢母親節都舉辦慈母宴，今年還特別邀請弱勢團體的母子共享，提前向里內所有母親致敬。

立委劉世芳、林岱樺、副市長許銘春及前議長許崑源、趙天麟執行長黃文益．新興區長薛米惠、議員蕭永達等都前往共襄盛舉。