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土城清水國小慶母親節 師生共同創作千人排字

土城區清水國小兩千一百位師生發揮創意，在操場上排出「MOM I LOVE YOU」字樣，並出動空拍機，將這壯觀的空景製作成卡片，送給全校每一位媽媽。（記者張安蕎攝）

2017-05-08  22:14

〔記者張安蕎／新北報導〕慶祝母親節，土城區清水國小兩千一百位師生發揮創意，在操場上排出「MOM I LOVE YOU」字樣，並出動空拍機，將這壯觀的空景製作成卡片，送給全校每一位媽媽。

為了完成排字活動，全校師生們頂著烈陽、多次演練，每一名學生都身負重任，拿著瓦楞板高舉在頭上，按照位置排成字母與愛心，並齊喊「媽媽我愛你」，在溫馨的氣氛中，學生們也主動上台表達對母親的愛和感謝，讓現場不少媽媽們深受感動。

家長林詩萍眼眶泛紅的說，從樓上往下看到這個壯觀的場面後，感覺像是全世界都在為她祝福一樣，回想過去養兒的辛苦與付出，此刻都值得了！

學生盧欣盈開心的說，她很認真的排字，要把紅紅的熱情的大愛心排得美美的，送給親愛的媽媽。學生陳薇云也指出，平常不會對媽媽說出心中的想法，但此次能透過麥克風，勇敢傳達對母親的感謝，心裡覺得開心又驕傲，同學們齊心協力完成排字，也成為畢業前難得的回憶。

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  • 土城區清水國小兩千一百位師生發揮創意，在操場上排出「MOM I LOVE YOU」字樣，並出動空拍機，將這壯觀的空景製作成卡片，送給全校每一位媽媽。（記者張安蕎攝）

    土城區清水國小兩千一百位師生發揮創意，在操場上排出「MOM I LOVE YOU」字樣，並出動空拍機，將這壯觀的空景製作成卡片，送給全校每一位媽媽。（記者張安蕎攝）

  • 土城區清水國小兩千一百位師生發揮創意，在操場上排出「MOM I LOVE YOU」字樣，並出動空拍機，將這壯觀的空景製作成卡片，送給全校每一位媽媽。（記者張安蕎攝）

    土城區清水國小兩千一百位師生發揮創意，在操場上排出「MOM I LOVE YOU」字樣，並出動空拍機，將這壯觀的空景製作成卡片，送給全校每一位媽媽。（記者張安蕎攝）

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