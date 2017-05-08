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罵髒話益處多多！研究：大聲罵還能讓力氣變大

2017-05-08  22:25

〔即時新聞／綜合報導〕罵髒話常被社會認為是不良的行為，不過這樣的行為其實對人體有益。最近英國一項研究發現，罵髒話可以增強人的忍痛能力，如果是大聲吼出來還可以讓力氣變大。

綜合外媒報導，英國基爾大學（Keele University）之前找來實驗者進行罵髒話和力氣之間關聯性的測驗。實驗者先被分成罵髒話、不罵髒話兩組，然後進行相同的有氧運動和握力測驗。結果發現，在運動時罵髒話的那些實驗者所展現出的力氣勝過另一組，而且罵髒話也可以提升人的忍痛能力。

領導研究的史蒂芬斯博士（Dr Richard Stephens）認為，可能是因為罵髒話能刺激人體交感神經，才讓人的力氣變得更強大。至於罵髒話為何能提升人的忍痛能力，研究團隊還沒找到原因。

這樣的研究發現引來網友熱議，還有一名網友幽默表示，「原來名廚戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）是全世界力氣最大的人。」

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  • 名廚戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）常在節目中罵髒話。（路透）

    名廚戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）常在節目中罵髒話。（路透）

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