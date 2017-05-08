罵髒話益處多多！研究：大聲罵還能讓力氣變大
2017-05-08 22:25
〔即時新聞／綜合報導〕罵髒話常被社會認為是不良的行為，不過這樣的行為其實對人體有益。最近英國一項研究發現，罵髒話可以增強人的忍痛能力，如果是大聲吼出來還可以讓力氣變大。
綜合外媒報導，英國基爾大學（Keele University）之前找來實驗者進行罵髒話和力氣之間關聯性的測驗。實驗者先被分成罵髒話、不罵髒話兩組，然後進行相同的有氧運動和握力測驗。結果發現，在運動時罵髒話的那些實驗者所展現出的力氣勝過另一組，而且罵髒話也可以提升人的忍痛能力。
領導研究的史蒂芬斯博士（Dr Richard Stephens）認為，可能是因為罵髒話能刺激人體交感神經，才讓人的力氣變得更強大。至於罵髒話為何能提升人的忍痛能力，研究團隊還沒找到原因。
這樣的研究發現引來網友熱議，還有一名網友幽默表示，「原來名廚戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）是全世界力氣最大的人。」
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 69歲色醫出國嫖雛妓 行李箱裝這些讓人想吐
- MiLB》轉全職後援首戰 胡智為9球飆2K
- 藍正龍使壞 竟敢強暴她
- 馬克宏大勝勒班 成最年輕法國總統
- 馮世寬：中國文攻武嚇不會停
- 政治的日常》政治的所在：鞍馬寺的義經傳說
- 「喜劇小王子」林東緒涉毒 一萬元交保
- 催繳管理費不當 判3月得易科罰金9萬元
- 穿紅鞋求好運 詐騙車手露餡被逮
- 最凶殘檢察官顏漢文遭免職 喪失公務員資格
- 「陳星做的是好事」 郭冠英：性侵沒抓到就合法
- 男客猴急下飛機 肘擊立榮女空服員致「右肩」受傷
- 專挑未成年下手 惡男強制性交被起訴
- 陽明推貨櫃場對話機器人 方便即時查詢
- 不能參與WHA 國台辦把責任推給民進黨
- 參訪桃園農業博覽會 蔡英文：只來一次不夠！
- 孔曉振站台出賣孔劉 爆話多膽小調皮
- 台灣最美風景再現 民眾撐傘護車禍傷患
- 親中杜特蒂指示 美菲年度軍演兵力砍半
- 志願役上兵酒醉脫哨 廢弛職務判刑3月
- 陪2男出遊搜出毒 她說出這個秘密...
- 劉毅挺陳星 童仲彥率隊稽查被酸「家暴議員」
- 他們太瘋狂！ 從澎湖騎水上摩托車回彰化
- 扯！ 溪釣民眾無力走下山 出動16警消攙扶
- 無照少年 騎車夜遊車禍亡
- 割眼袋卻紅腫凹陷 醫師未告知手術風險判賠11萬
- 《東京觀察》台、日憲法 外來政權強加上身
- 德北地方選舉 出口民調：執政黨領先
- 「2戰5轟」像夢！曾陶鎔「明天再來」
- NBA》被德羅森假動作騙到 史密斯遭教練罰3千
- 總統圈選終審法官翻案？司改第2分組：日後再討論
- 結合電競 一日農夫吸引年輕人
- 選後之夜 法國警方逮捕141名滋事份子
- 男子個人射箭》首度參賽金讚! 小鮮肉力退奧運國手
- 中國製造品質「有目共睹」 連北韓人都不敢買
- 自由限時批》馬克宏象徵英雄出少年的新時代來臨！
- 新版東京觀光標誌 強調新舊交會共存
- NBA》詹姆斯轟35分 騎士橫掃暴龍闖東部冠軍戰
- 英皇室御用 美聲天團布雷克6月攻台
- 多次指侵未滿14歲小姨子 色姊夫重判12年
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：罵髒話益處多多！研究：大聲罵還能讓力氣變大
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分