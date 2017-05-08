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「花枝軟絲回家」 貢寮卯澳灣放流花枝苗

新北市政府、海大、貢寮區漁會與福連國小攜手放流花枝苗；圖為學子與貴賓將花枝苗交給潛水志工，放流至卯澳灣。（記者俞肇福攝）

2017-05-08  20:52

〔記者俞肇福／新北報導〕新北市貢寮卯澳灣8日舉辦花枝軟絲回家活動，由新北市副市長葉惠青、海大校長張清風、貢寮區漁會理事長陳國光與福連國小學童，一同攜手將今年繁殖的花枝苗5000尾及花枝卵10000粒，放流於貢寮卯澳灣，希望能為復育漁業生態盡份心力。

北市副市長葉惠青表示，103年開始，新北市府與國立台灣海洋大學擬定養殖合作計畫，特別針對在地具高經濟價值的花枝，啟動人工繁養殖技術培育研發，終於在去年第一次將花枝苗（卵）送回貢寮卯澳灣。

葉惠青說，今年市府與貢寮區漁會合作，號召在地漁民及「台灣山海天使環境保育協會」愛海潛水志工共同參與，就地取材以桂竹築起軟絲產房、搭設產卵環境，打造軟絲復育產卵棲地，讓軟絲回到貢寮卯澳灣，完成生命繁殖。

張清風表示，海大與新北市政府簽訂養殖合作計畫歷時3年多，終於掌握花枝繁養殖與種苗量產的關鍵技術，連續2年成功繁殖花枝與培育種苗，並且進行放流；期望海大能協助復育其他東北角頭足類動物漁業資源。

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