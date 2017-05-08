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鄧佳華超噁喇舌女國中生 家長怒提告了！

鄧佳華（右）今天在臉書上貼出自己跟國中女生喇舌影片。（圖擷自鄧佳華臉書）

2017-05-08  20:57

〔即時新聞／綜合報導〕自稱「FBI」帥哥的網路紅人鄧佳華，今天（8日）在臉書貼出與一名女國中生的喇舌影片，許多網友暴怒飆罵「髒死了」、「好噁心」，稍早他在臉書自爆，「我被女方家長告了...」網友隨即憤怒表示「告給你死！」

鄧佳華今天在臉書寫道，「第一次跟XX國中的女生喇舌！感覺很舒服！！」畫面中將嘴唇湊上去親吻，還露出招牌暴牙，甚至將舌頭伸向女生，國中妹表情始終尷尬。網友看到後紛紛痛批鄧佳華。

目前該影片已被刪除，鄧佳華晚間也在臉書表示，自己已被女方家長提告，他嘻皮笑臉寫道，「我被女方家長告了.......法官我也有教化可能！嗚嗚」。

對此網友紛紛留言怒嗆，「你怎不被拖去槍決」、「活該ㄚ」、「告給你死」、「可憐」。

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  • 鄧佳華自爆被對方家長提告。（圖擷自鄧佳華臉書）

    鄧佳華自爆被對方家長提告。（圖擷自鄧佳華臉書）

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