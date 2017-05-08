高雄育兒資源中心有17處 超過雙北冠全國

2017-05-08 22:41

〔記者洪定宏／高雄報導〕為協助家庭以正確方式撫養嬰幼兒健康成長，全國設有82處育兒資源中心，其中高雄市佔了17處，不僅超過台北市的13處、新北市的12處，數量為各縣市最多，吸引家長將育兒中心當作「旅遊景點」，利用假日巡迴遊玩，把心得上傳育兒網站分享，等於幫高雄的育兒環境行銷。

社會局兒童福利服務中心統計，全台灣僅高雄及雙北的育兒中心數量為兩位數，其餘都是個位數，連桃園及台中各只有5處、台南3處，所以高雄為六都之冠。

兒福中心主任黃慧琦指出，育兒中心服務對象為0到6歲，除設置兒童遊戲室、提供玩具與圖書、休閒設施，也舉辦親職課程與活動，協助托育資源媒合及嬰幼兒照顧諮詢，17處中心分佈在14個行政區，其中前鎮區3處、三民區2處，左營區第2處預計今年7月完工，尚未設置的行政區，正積極尋找合適的地點與空間。

黃慧琦表示，高雄第1處育兒中心於101年，在前鎮區同安路設置；每處中心設置前，會先評估有無合適地點與空間，以及地點周遭的嬰幼兒人數，然後委託法人經營，平均每處中心每年的經費約250萬元，目前空間最廣的前鎮愛群社區自治育兒中心，因為利用學校閒置空間打造，所以廣達344坪；最小的是林園中心，雖僅30坪，但「五臟俱全、小而巧」。

部分育兒中心深具特色，例如前金中心結合在地繪本作家，設計充滿童趣圖案；三民區陽明中心以兒童安全為主題，設置居家安全體驗空間。因此，有家長將育兒中心當作「旅遊景點」，利用假日巡迴遊玩，把心得上傳育兒網站分享。

此舉激勵工作人員營造更友善且健康、安全的環境，也就是進入育兒中心者，都必須在門口接受體溫測量；最特別的是，無嬰幼兒同行的成年人想入內「參觀」，志工或工作人員必全程陪同，「以防萬一！」