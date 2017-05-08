世界年輕廚師賽 張晉逸奪台灣區冠軍
2017-05-08 20:47
世界年輕廚師菁英賽台灣選拔賽日前落幕，經國學院廚藝系張晉逸獲得冠軍，將於9月前往德國法蘭克福爭冠；廚藝系主任王文才（右）對學生的表現，豎起大拇指說讚。（記者俞肇福攝）
〔記者俞肇福／基隆報導〕世界年輕廚師菁英賽台灣選拔賽日前在台灣舉行，經國健康暨管理學院廚藝系學生張晉逸奪冠，將代表台灣於9月份前往德國法蘭克福，參加世界冠軍賽，與世界各國好手一決高下。
這次比賽採用黑盒子比賽，選手事先不知道比賽食材，每位選手所有盒內的食材皆相同，參賽者根據黑盒子材料創意設計菜單，且在時間內準備4人份的3道式餐點；大賽決賽共計4個小時，所有賽事按照國際賽事評分標準作業。
經國廚藝系主任王文才說，評審按照擺盤、經濟、味道、衛生、手法及技巧打分數，張晉逸味道、技巧、衛生獲得評審青睞，給予高分勝出；王文才說，張晉逸去年與同學謝皓程報名參加台灣區比賽，比賽結果由謝皓程奪冠，張晉逸並不氣餒，這一年他繼續學習勤加練習，總算順利獲得冠軍。
張晉逸的父親在基隆開設蔡技食品公司，主要是販售ＸＯ醬等伴手禮，張晉逸並未接下父親的棒子，而選擇走上廚師路；張晉逸說，因為自己從小就對美食有興趣，國中時媽媽有天剛好不在，他自己在家中炒飯帶便當，同學聞到香氣，紛紛跑來他身旁，大家你一口我一口把他的便當吃光光，增加他做菜的信心，國中畢業就選擇到經國學院五專部餐旅科，追尋自己的廚師夢。
張晉逸說，他為了參加這個比賽，準備3年，終於如願以償獲得台灣區冠軍，可以出去比賽，除了可以增廣見聞外，最想把冠軍抱回台灣，讓大家看到台灣的軟實力，也讓大家看到經國學生的好廚藝。
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