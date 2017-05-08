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疑午後雷擊線路 清境農場大停電、台電搶修中

知名景點南投縣仁愛鄉清境農場傍晚無預警大停電，入夜一片漆黑。（圖：陳姓民眾提供）

2017-05-08  20:32

〔記者佟振國／南投報導〕知名觀光景點南投縣仁愛鄉清境農場，傍晚5時許突然大停電，霧社以上幾乎一片漆黑，至晚間8時仍未復電，由於正值遊客入住及用餐高峰，無預警停電令民宿、餐廳業者措手不足，台電研判可能午後雷擊導致線路故障，目前已派員全力檢視搶修，儘快恢復供電。

午後熱對流旺盛，南投縣仁愛鄉局部地區下午降雨並伴隨雷擊，但時間不長，大約半小時即停歇，但清境地區卻在雨後無預警大停電，由於正值遊客入住、用餐時間，少部分大型民宿自備發電機應急，多數仰賴台電供電的民宿、餐廳運作完全停擺，業者、遊客罵翻。

清境觀光發展協會表示，清境地區大約傍晚5時許停電，目前霧社以上都沒電可用，整個清境山頭一片漆黑，晚間8時許仍未復電，向台電查詢，只得到「線路故障，已派員全力搶修，儘速恢復供電。」的語音答覆。

也有業者苦中作樂，在臉書PO文「今晚是個特別羅曼蒂克的夜晚...因為整個山頭都停電啦！」也有業者回應「月圓之夜清境大停電，是要我們好好賞月嗎？」

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  • 南投縣仁愛鄉清境農場傍晚起大停電，民宿、餐廳生意大受影響，業者只能臉書PO文，苦中作樂。（記者佟振國翻攝）

    南投縣仁愛鄉清境農場傍晚起大停電，民宿、餐廳生意大受影響，業者只能臉書PO文，苦中作樂。（記者佟振國翻攝）

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