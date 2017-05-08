法醫青黃不接 第一線10人1年負責2300件解剖案

2017-05-08 22:25

〔記者蔡淑媛／台中報導〕法醫師面臨人才凋零、青黃不接困境，中國附醫成立第一個在教學醫院的法醫病理科，法務部長邱太三今天出席儀式時指出，每年約2300件解剖案，第一線法醫師僅約十人，法醫病理科成立後，除了提供司法諮詢鑑定，也能培訓病理科醫師考取法醫證照當法醫師。

邱太三指出，全國每年相驗案件有1萬9000多件，其中2300件需要進一步解剖確認死因，尤其發生重大命案時法醫檢驗與解剖更加重要，但全國具有法醫資格人員僅30人，第一線執業的法醫更只有10人。

他說，法醫整體環境問題，讓一般醫師不願投入，盼結合民間醫院力量，藉由教學醫院成立法醫病理科，鼓勵病理科醫病師經由1至2年的法醫培訓，考取法醫執照，成為法醫師的生力軍。

法務部法醫研究所長涂達人指出，現在法醫平均年齡已經60歲以上，法醫逐漸凋零、出現斷層，在公職法醫師薪水約10萬，整體待遇和環境不如一般醫師，導致醫師不願投入，公部門怎麼招生都招不到，希望結合民間醫院力量，鼓勵醫師投入，經過法學、解剖等訓練，協助考取法醫證照，除了能當人醫也能擔任法醫工作。

中國附醫病理部成立第一個依醫師法成立「法醫病理科」，法務部長邱太三、衛福部次長何啟功等司法、醫療官員與中國醫大醫療體系董事長蔡長海共同揭牌，法務部希望未來北中南都能各成立一處。

中國附醫成立法醫病理科，蔡長海表示，除了提供法醫病理檢驗研究、諮詢鑑定，也能減少醫糾進入法律程序，病理部主任王約翰說也院方耗資5千萬更新檢驗設備，增加檢驗精準度和速度。