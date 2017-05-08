| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

法醫青黃不接 第一線10人1年負責2300件解剖案

2017-05-08  22:25

〔記者蔡淑媛／台中報導〕法醫師面臨人才凋零、青黃不接困境，中國附醫成立第一個在教學醫院的法醫病理科，法務部長邱太三今天出席儀式時指出，每年約2300件解剖案，第一線法醫師僅約十人，法醫病理科成立後，除了提供司法諮詢鑑定，也能培訓病理科醫師考取法醫證照當法醫師。

邱太三指出，全國每年相驗案件有1萬9000多件，其中2300件需要進一步解剖確認死因，尤其發生重大命案時法醫檢驗與解剖更加重要，但全國具有法醫資格人員僅30人，第一線執業的法醫更只有10人。

他說，法醫整體環境問題，讓一般醫師不願投入，盼結合民間醫院力量，藉由教學醫院成立法醫病理科，鼓勵病理科醫病師經由1至2年的法醫培訓，考取法醫執照，成為法醫師的生力軍。

法務部法醫研究所長涂達人指出，現在法醫平均年齡已經60歲以上，法醫逐漸凋零、出現斷層，在公職法醫師薪水約10萬，整體待遇和環境不如一般醫師，導致醫師不願投入，公部門怎麼招生都招不到，希望結合民間醫院力量，鼓勵醫師投入，經過法學、解剖等訓練，協助考取法醫證照，除了能當人醫也能擔任法醫工作。

中國附醫病理部成立第一個依醫師法成立「法醫病理科」，法務部長邱太三、衛福部次長何啟功等司法、醫療官員與中國醫大醫療體系董事長蔡長海共同揭牌，法務部希望未來北中南都能各成立一處。

中國附醫成立法醫病理科，蔡長海表示，除了提供法醫病理檢驗研究、諮詢鑑定，也能減少醫糾進入法律程序，病理部主任王約翰說也院方耗資5千萬更新檢驗設備，增加檢驗精準度和速度。

廣告
  • 中國附醫成立法醫病理科，病理部主任王約翰為法務部長邱太三介紹病理實驗室。（記者蔡淑媛攝）

    中國附醫成立法醫病理科，病理部主任王約翰為法務部長邱太三介紹病理實驗室。（記者蔡淑媛攝）

  • 法務部長邱太三（左3）、中國醫大醫療體系董事長蔡長海（左4）等司法、醫療人員為中國附醫法醫病理科揭牌。（記者蔡淑媛攝）

    法務部長邱太三（左3）、中國醫大醫療體系董事長蔡長海（左4）等司法、醫療人員為中國附醫法醫病理科揭牌。（記者蔡淑媛攝）

  • 中國附醫成立法醫病理科。（記者蔡淑媛攝）

    中國附醫成立法醫病理科。（記者蔡淑媛攝）

  • 中國附醫成立法醫病理科。（記者蔡淑媛攝）

    中國附醫成立法醫病理科。（記者蔡淑媛攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中國附醫 法醫 法醫師 法醫病理科 邱太三
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦球
熱炒✧鳳梨炒三層肉
好清爽✧梅汁山苦瓜
蛋花湯的好喝秘訣？
轉寄

標題：法醫青黃不接 第一線10人1年負責2300件解剖案


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月9日‧星期二‧丁酉年四月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.