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518國際博物館日 新北博物館私房秘境大公開

2017-05-08  21:27

〔記者李雅雯／新北報導〕5月18日為國際博物館日，新北市政府文化局配合世界博物館協會主題－「博物館與爭議性歷史：在博物館敘述難以言說的故事」，串連新北市五館一園，各自規劃了系列體驗導覽，且限時公開數個只有館方人員才知道的私房秘境。

新北市政府文化局文化發展科長岳彩琨說，幾個館內的私房秘境在平常時候不對一般民眾開放；或者是一般民眾在未有導覽下無法察覺的；順應這次國際博物館日，特別做了開放導覽，例如，十三行博物館方將帶著民眾到大坌坑遺址，其位置在觀音山半山腰處，若在無導覽情況下，恐難意識到文化資產原來就在身邊；黃金博物館也在這次特別開放導覽百年碉堡礦業遺址。

坪林茶業博物館將帶著民眾走進鍊茶師空間，了解好茶的由來過程；鶯歌陶瓷博物館的老窯場、國定古蹟林本源園邸的香玉簃和淡水古蹟博物館紅毛城主堡等秘境故事也都將在這次系列規劃中讓民眾有一探究竟的機會。相關詳細訊息可見文化局官網。

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  • 新北市政府文化局為518國際博物館日，串聯新北五館一園規劃系列活動；其中數館特別設計了秘境導覽。圖為淡水古蹟博物館紅毛城園區主堡。（記者李雅雯攝）

    新北市政府文化局為518國際博物館日，串聯新北五館一園規劃系列活動；其中數館特別設計了秘境導覽。圖為淡水古蹟博物館紅毛城園區主堡。（記者李雅雯攝）

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