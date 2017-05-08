要求聽障童拔掉助聽器 劣師最快月底解聘

2017-05-08 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕新北市就讀某國小2年級的聽障男童，被52歲科任謝姓女老師懷疑只要站得夠近就能聽到，並要求他拔掉助聽器，校方原訂本週四召開考核會討論懲處，但教育局認為情節過大，要求校方加速流程，並建議予以大過重懲，該師最快月底遭解聘。

根據《蘋果》報導，教育局表示，對身心障礙學生，老師應給予更多關懷，但謝師涉剝奪兒童受教權，第一時間教育局已要求學校調整該師課務，並提請考核會祭出大過重懲，同時也要求學校召開教評會時，實質審議謝師是否適任，最重予以解聘。

教育局也表示，謝師已違反《教育基本法》第8條第2項之規定「學生之學習權、受教育權、身體自主權及人格發展權，國家應予保障，並使學生不受任何體罰及霸凌行為，造成身心之侵害」；以及《兒童及少年福利與權益保障法》第49條第6款「剝奪或妨礙兒童及少年接受國民教育之機會」。