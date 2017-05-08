鄉間路旁突現成排百合花 背後有孝的故事
2017-05-08 21:23
李萬益為了與媽媽的承諾，將自家後院打造成鐵炮百合花園。（記者邱奕統攝）
〔記者邱奕統／桃園報導〕觀音區廣福里10鄰的廣青路旁，這幾年突然可見成排鐵炮百合花綻放，原來是55歲里民李萬益，為了信守媽媽生前的承諾，在自家後院種了上千棵的鐵炮百合花，每年母親節前夕，從中挑出最漂亮的帶到媽媽墳前感念母恩，也分送曾照顧過媽媽的給醫院、佛堂等。
李萬益原本從事裝潢工作，他的爸爸在他念國中就因病過世，他與其他兄弟姊妹由媽媽一手拉拔成人，但媽媽卻在4年前被診斷出罹患癌症，母子感情深厚的李萬益，當時放下手邊工作，全心全意照顧媽媽，但媽媽最終仍不敵病魔，在3年前不幸過世。
李萬益說，媽媽生前非常喜愛鐵炮百合，在接受治療期間，雖然不斷進出醫院，身心飽受痛苦，但仍時時感念照顧她的醫護人員，有次化療結束，媽媽坐在家裡，望著後院，突然對他說，想送鐵炮百合給醫護人員表示感謝，他為了達成媽媽的心願，因此將後院闢成百合花園。
他說，一開始種的時候，因為沒有經驗，因此花開得不好，等到種植漸有起色，媽媽的病情卻開始惡化，他為了鼓勵媽媽，在病禢前與媽媽相約，隔年百合花開花後，要一起送給醫護人員，無奈媽媽在花開前即不幸病逝。
李萬益在媽媽過世後，仍不忘與媽媽的約定，這3年來都會從花園中選出幾棵最好的百合花，送給醫護人員等，也會將花帶到媽媽的墳前追思，在孝心不間斷下，他種花技術也日益純熟，百合1年比1年多，今年甚至達1千多棵，在母親節前夕的今天，李萬益也從中挑出99棵送給媽媽，象徵最愛。
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