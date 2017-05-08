鴻海擬赴美投資 陳良基：正面看待
2017-05-08 19:52
〔記者吳柏緯／台北報導〕鴻海董事長郭台銘日前親赴白宮與美國總統川普會面，後來更傳出將擴大在美投資，引起外界擔心將衝擊台灣的科技產業。
科技部長陳良基今天接受網路媒體訪問時表示，目前斷言會造成什麼影響，言之過早，不過若換個角度思考，台灣的產業在世界各地設廠，將有助於台灣產業發展，對台灣來說是好事。
科技部長陳良基今天接受網路直播節目訪問時，除了暢談上任後推動的海外人才歸國方案、建置機器人自造基地與前瞻計畫相關內容外，主持人也特別詢問如何看待鴻海在美國部局的策略。
日前傳出鴻海有意擴大在美國的投資規模，鴻海董事長郭台銘也2度赴白宮與美國總統川普會面。不少人擔心，若鴻海擴大在美投資，恐將影響國內的科技業發展。
對此陳良基表示，鴻海的業務屬於終端組裝，產品和客戶的連結性相當高，所以越接近客戶與市場端，對鴻海越有利，因此赴美投資有其必要性。
他指出，目前不能輕易斷定這件事一定會對台灣科技業造成什麼樣的影響，但若以整體產業的角度來看，台灣的產業目前仍偏向元件化階段，所以若能在世界各地不同區域設廠，對台灣來說反而是好事，等於可佔有當地市場，因此對於鴻海赴美投資一事，台灣應正面看待。
陳良基指出，他甚至希望台商也能到印度設廠，進入印度的市場並佔有一席之地。他進一步表示，如果像是鴻海這樣與台灣關係友好的公司在海外設廠，可讓台灣零件在世界各地創造更高的價值。
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