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母抱幼女追公車 警動用擴音器攔車

2017-05-08  22:14

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一名林姓少婦，日前帶著2歲的女兒搭公車，下車時卻將皮包遺忘在車上，林女發現後慌張抱著小孩追公車，台中市警方剛好巡邏經過發現，立刻請林女母子上車，載著她們追公車，前後追了約1公里終於追上公車，立刻用警車上擴音器大喊「請前方公車靠邊停！」，向司機說明原委後順利找回遺忘在車上的皮包，貼心的舉動讓林女大表感謝。

台中市第四分局大墩派出所警員林偉翔、陳皓傑，日前下午1點多巡邏經南屯區向上路、惠文路口前，發現對向人行道上，一名林姓少婦（26歲）抱著小孩慌張追公車，看到巡邏車經過還揮手狀似緊急，立即迴轉詢問發生什麼事。

林女才說，剛剛搭乘5路公車在「向上惠文路口」站下車時，才發現放有信用卡、現金的小皮包遺忘在公車上，立刻拔腿想追公車，但因抱著小孩追不上，希望警方幫忙，開車的員警林偉翔見她抱著2歲女兒，立刻請她坐上警車追公車。

巡邏車依林女所指的方向追趕，前後追了約1公里，終於在向上路一段和大英街口追上公車，立刻按了一下警笛，並以警車上的擴音器廣播「請前方公車靠邊停！」司機和乘客聽到都不知道發生了什麼事，司機立刻依指示將車停靠路邊。

員警立刻帶著林女上公車，告知是皮包掉在車上，所幸才剛過了「文林森林公園」一站，剛要抵達「向上大墩路口」站，並沒有太多乘客上下車，順利在原來坐的位置上找到皮包，讓林女鬆了一口氣，頻頻感謝員警的幫忙。

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  • 台中市一名林姓少婦日前抱著2歲女兒追公車，員警看到載著她們追公車，最後以擴音器攔下公車，順利在車上座位找到忘了拿的皮包。（記者陳建志翻攝）

    台中市一名林姓少婦日前抱著2歲女兒追公車，員警看到載著她們追公車，最後以擴音器攔下公車，順利在車上座位找到忘了拿的皮包。（記者陳建志翻攝）

  • 台中市林姓少婦，日前搭乘5路公車，下車時卻忘了帶皮包，員警發現載著她攔下公車。（記者陳建志翻攝）

    台中市林姓少婦，日前搭乘5路公車，下車時卻忘了帶皮包，員警發現載著她攔下公車。（記者陳建志翻攝）

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