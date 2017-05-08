台中內新國小逆勢增班 教室不夠急需整修
大里區內新國小近年校園環境大改造，彷彿地中海風情的風車、六角型警衛亭，吸引學生就讀。（記者陳建志攝）
〔記者陳建志／台中報導〕大里區內新國小近年在學校教職員努力下，校園大變身宛如地中海風情，讓設籍學生數增加，在一片少子化減班下，逆勢成長增班，預計今年8月新學期將增加4班，之後每年逐年成長，卻出現教室不夠用的情形，因原本多年未用的東棟教室出現壁癌、門窗變形等狀況，市議員林碧秀今天要求市府趕緊協助修繕，不要出現沒教室可上課的窘境。
內新國小校長林淵輝表示，內新國小是60年的老學校，這幾年在學校同仁努力下，招生狀況逐年成長，今年8月不但小一將增加3班，4升5年級也會增1班，而且依據去年11月的戶籍資料，學區學齡人口將逐年增加，一直到民國111年，全校將從目前20班，增加到超過40班，學生人數呈現倍數成長。
林淵輝表示，過去因少子化、學校老舊，學生人數少下，學校的東棟教室已經約10年沒使用，今年教室雖暫時夠用，但因南棟教室已經排定107年進行耐震補強，雖排定暑假期間施工，但只要工程稍有拖延，將沒有多餘的教室可應急，屆時恐出現學生沒教室可上課的窘境，因此希望教育局能提早在今年暑假完成東棟教室修繕，提早做好準備。
市議員林碧秀表示，內新國小這幾年在林淵輝校長帶領學校同仁努力下，不但新校門有風車、六角型警衛亭，整個校園教室也以藍白為底色，讓整個學校呈現地中海風情，成為民眾拍照的景點，不過對比東棟教室牆壁油漆剝落、窗戶變形，窗簾也破舊不堪，如此環境實在讓人無法接受，希望教育局儘快編列經費協助修繕。
市府教育局國小教育科長尤敦正表示，學校近年在同仁努力下，學生人數明顯增多，今年就增加4班，確實將出現教室不夠用的情形，教育局將會積極協助校方進行整修，讓學生有安全舒適的學習環境。
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