中市市政路延伸路段寬度縮減 議員反對

2017-05-08 22:06

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市西屯區市政路延伸至工業一路的開闢計畫，因用地取得經費暴增，市府基於財政考量，將路寬從60公尺縮減為42公尺。朝野議員紛紛表示，市府為了省下土地徵收費，將造成交通瓶頸，日後若要拓寬，徵收費用更高。

建設局長黃玉霖今天在市議會專案報告市政路延伸工程進度，他表示，市政路經由環中路三段跨越筏子溪、穿越中山高及高鐵、向西經安和路、水尾巷、西至工業區一路，總長約1973公尺，原都市計畫路寬60公尺，但用地費從15億元暴增至49億元，中央僅補助3.65億元，造成市府財政龐大負擔，為減少徵收面積，部分路寬縮減為為42公尺。調整後，用地費可降至35.73億元，總經費為58.03億元。

議員張立傑表示，市政路寬度從60公尺縮減為42公尺，將造成交通瓶頸。議員邱素貞指出，用地費逐年增加，現在道路不做60公尺，等1、20年後，交通堵塞問題嚴重，要再拓寬時，將更難籌措工程經費。

西屯區議員楊正中、黃馨慧更是堅持應維持寬度60公尺；議員陳淑華則認為，市政路的開闢計畫已晚了十多年，建議市府以總體開發方式取得用地，並做好地方溝通，加速工程進度。

黃玉霖則說，過去規劃的路廊較寬，現在的方案雖然縮減部分寬度，但車道數及車道寬度沒有減少；至於是否採總體開發方式取得土地，已請都發局研究。