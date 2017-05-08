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南投市2路段換自來水管 百餘戶停水至月底

2017-05-08  21:55

〔記者劉濱銓／南投報導〕自來水公司辦理南投市仁和路及自強2路自來水管線汰換工程，工程期將持續至5月31日止，為配合管線工程，每天將採取間歇性停水，停水時間為每日上午8時至下午6時，南投縣政府籲請民眾儲水因應。

建設處表示，為改善南投市仁和路及南崗工業區等地區用水品質，並降低漏水率，水公司才會進行管線汰換，預計施工期間停水戶數將有131戶，水壓降低地區則為彰南路3段61號至179號，以及彰南路3段103巷1號至41號等，預計減少供水量約70立方公尺。

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  • 自來水公司辦理南投市仁和路及自強2路自來水管線汰換工程，工程期將持續至5月31日止，為配合管線工程，每天將採取間歇性停水，預計施工期間停水戶數將有131戶。（資料照）

    自來水公司辦理南投市仁和路及自強2路自來水管線汰換工程，工程期將持續至5月31日止，為配合管線工程，每天將採取間歇性停水，預計施工期間停水戶數將有131戶。（資料照）

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