| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
疑午後雷擊線路 清境農場大停電、台電搶修中
 首頁 > 生活

國際毒草銀膠菊入侵 雲林沿海多處淪陷

國際毒草銀膠菊入侵雲林沿海地區，農業處爭取經費防治，提醒民眾不要誤採，且剷除時一定要穿著長袖、戴手套及口罩。（記者黃淑莉攝）

2017-05-08  19:13

［記者黃淑莉／雲林報導］國際毒草銀膠菊入侵雲林沿海地區，東勢、四湖、台西及虎尾等地都可見一大片銀膠菊，雲林縣府農業處緊急向南投林管處爭取防治經費，同時呼籲民眾剷除銀膠菊一定要穿長袖、戴手套及口罩。

近來有民眾在雲林東勢馬公大排、四湖雲160線道路及多處民眾旁農田發現銀膠菊，由於銀膠菊有「國際毒草」之稱，對人體健康、生態都有危害，外觀很像艾草、山茼萵，加上開小白花很多人誤認是「滿天星」，擔心有人誤採，希望相關單位重視及加強防治。

農業處表示，銀膠菊對環境適應力很強，生長迅速，閒置農田、空地，甚至分隔島、大排沿岸都會成群叢生，銀膠菊外表微細狀體含有「銀膠素」，吸入過量可能肝臟及遺傳病變，葉片、植株上的纖毛有毒，碰觸到皮膚，會引起皮膚紅腫等過敏症狀，花粉也是過敏原。

農業處指出，上週也有虎尾地區民眾通報發現銀膠菊，且沿海地區情況嚴重，上週緊急向南投林管處爭取防治經費，提醒民眾注意，若發現銀膠菊剷除時一定穿著長袖衣物、戴手套和口罩，接觸後儘速洗手。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 毒銀膠菊 銀膠菊 雲林
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧絲瓜鑲蝦球
熱炒✧鳳梨炒三層肉
好清爽✧梅汁山苦瓜
蛋花湯的好喝秘訣？
轉寄

標題：國際毒草銀膠菊入侵 雲林沿海多處淪陷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月8日‧星期一‧丁酉年四月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.