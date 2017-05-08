國際毒草銀膠菊入侵 雲林沿海多處淪陷

國際毒草銀膠菊入侵雲林沿海地區，農業處爭取經費防治，提醒民眾不要誤採，且剷除時一定要穿著長袖、戴手套及口罩。（記者黃淑莉攝）

2017-05-08 19:13

［記者黃淑莉／雲林報導］國際毒草銀膠菊入侵雲林沿海地區，東勢、四湖、台西及虎尾等地都可見一大片銀膠菊，雲林縣府農業處緊急向南投林管處爭取防治經費，同時呼籲民眾剷除銀膠菊一定要穿長袖、戴手套及口罩。

近來有民眾在雲林東勢馬公大排、四湖雲160線道路及多處民眾旁農田發現銀膠菊，由於銀膠菊有「國際毒草」之稱，對人體健康、生態都有危害，外觀很像艾草、山茼萵，加上開小白花很多人誤認是「滿天星」，擔心有人誤採，希望相關單位重視及加強防治。

農業處表示，銀膠菊對環境適應力很強，生長迅速，閒置農田、空地，甚至分隔島、大排沿岸都會成群叢生，銀膠菊外表微細狀體含有「銀膠素」，吸入過量可能肝臟及遺傳病變，葉片、植株上的纖毛有毒，碰觸到皮膚，會引起皮膚紅腫等過敏症狀，花粉也是過敏原。

農業處指出，上週也有虎尾地區民眾通報發現銀膠菊，且沿海地區情況嚴重，上週緊急向南投林管處爭取防治經費，提醒民眾注意，若發現銀膠菊剷除時一定穿著長袖衣物、戴手套和口罩，接觸後儘速洗手。