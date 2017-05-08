突檢！ 台南4補習班無教師良民證 限一週補正

2017-05-08 21:22

〔記者王俊忠／台南報導〕才女作家林奕含自縊身亡，引發國內揪出補教狼師風暴！今天下午，南市教育局會同社會局人員到中西區一棟有多家補習班的大樓稽查教師名冊與良民證，結果4家補習班辦公室內都沒有這份教師資料，教育局要求4家業者在一週內補正教師名冊與良民證資料。

教育局社教科長楊明達表示，南市立案補習班有1539家，其中位在市區與高中升大學為主的補習班約有400家，這400家列入首波稽查對象。

楊明達與教育局、社會局等4位承辦人員到中西區民族鉅星大樓內稽查胡揚文理、鑫成文理、信心文理與迴音谷4家補習班，要求4家業者出示聘用教師名冊與良民證，但4家業者都拿不出來，有的業者說良民證被教師拿回去了！楊明達要求4家補習班在一週內補正。

楊明達強調，教師名冊與良民證都應放在補習班辦公室內，隨時提供稽查，也會要求業者隨時更新教師網路平台的教師資料，未來計劃把核發立案許可證的流程，改為業者先上網登錄聘用教師資料，教育局審核通過後再發給立案證書，為補教老師身分背景做好把關。

社會局人員則發現補習班多無張貼、宣導防性侵害的性平文宣，要求業者公開張貼、多宣導性平觀念。至於大樓內7樓通道被放置補習桌椅與設固定式洗手檯，教育局與新聞處都說會請消防局、工務局前往稽查。