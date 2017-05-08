跨越障礙練舞參賽 8位「美善大保貝」秀活力

2017-05-08 19:19

〔記者蔡文居／台南報導〕由7位身心障礙者及1名7旬長者組成的「美善大保貝隊」，自3月起展開集訓練舞，準備參加在5月10日在台南生活美學館舉辦的「阿公阿嬷活力秀」比賽，這幾天他們在台南市海尾朝皇宮進行賽前集訓，希望能克服障礙抱回大獎。

美善基金會社資專員吳美智表示，「美善大保貝隊」練習期間狀況百出，但經過2個多月的反覆練習，目前均已上軌道。今天他們在朝皇宮練習，大夥穿著鮮麗的舞衣，手裡的鈴鼓隨著音樂擺動著，彷彿是重現廟口的熱鬧慶典氣氛。

這群由長輩、心智及身障者所組成的隊伍，社工為了讓他們走出戶外，說服他們組隊參賽，由7位嘉南藥理大學社工系實習生，以一對一的方式陪伴練習。

吳美智表示，成員中，20多歲的阿全，多年前因一場嚴重車禍，目前行動仍需倚靠輪椅，他曾多次想要放棄練習，經由治療師及社工的鼓勵及引導，現在已全心全力跟大夥兒一起朝目標前進。